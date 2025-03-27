В компании признали, что увеличение темпов производства самолетов затруднено, и назвали главную причину.

Французский истребитель Dassault Rafale столкнулся с проблемой, которую никто не предвидел. Об этом пишет экс-консультант Пентагона, нескольких правительств НАТО и правительства Австралии в области оборонных технологий и проектирования систем вооружения, эксперт по иностранным военным делам в Фонде им. Казимира Пулаского в Варшаве Рубен Джонсон в своей статье для 19FortyFive.

Отмечается, что после десятилетий медленного производства и ограниченного экспорта Dassault Rafale переживает возрождение, обусловленное новыми международными заказами и усилиями по внутренней модернизации во Франции. Теперь у компании огромный портфель заказов, добавил автор.

"Темпы производства, исторически низкие примерно на уровне одного самолета в месяц, выросли до двух и вскоре достигнут трех-четырех самолетов в месяц. Это наращивание производства сталкивается с трудностями, включая нехватку квалифицированной рабочей силы и узкие места в цепочке поставок. Недавние заказы на Rafale из Греции, ОАЭ, Индонезии и Индии, а также расширение французским президентом Макроном ядерного сдерживания оживили будущее самолета, намекая на возможную вторую производственную линию в ближайшем будущем", - говорится в статье.

Видео дня

По словам Джонсона, несмотря на все возможности своей конструкции, Rafale очень медленно набирал обороты на экспортном рынке. По этой причине производство самолетов застряло на почти анемичном уровне выпуска на десятилетия и было практически незначительным до решения Индии в 2015 году закупить 36 самолетов.

"Сегодня история несколько иная. Греция, Хорватия, Сербия, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Сербия и другие страны находятся на разных стадиях приобретения самолетов. Внезапно портфель заказов Dassault переполнен", - отметил эксперт.

Подводя итоги за предыдущий год, генеральный директор Dassault Эрик Траппье признал, что увеличение темпов производства все еще затруднено, в частности, из-за трудностей в поиске достаточного количества квалифицированной рабочей силы. Кроме того, по его словам, есть еще более серьезная проблема, которая заключается в цепочке поставок: некоторые поставщики Rafale работают на другие отрасли, и иногда они не могут найти финансирование для наращивания производства. И это, как констатировал Траппье, главная проблема для достижения темпа производства в 3-4 самолета в месяц:

"Если все детали будут доставлены вовремя, я смогу собрать 3, 4 или даже 5 в месяц, но именно вопрос доставки всех этих деталей на завод вовремя является усложняющим фактором".

Как добавил Джонсон, если продажи самолетов продолжатся быстрыми темпами, то в конечном итоге возникнет необходимость в увеличении производственных мощностей.

Напомним, ранее УНИАН писал, что за 2024 год компания Dassault Aviation поставила 21 истребитель Rafale, из которых 14 было изготовлено для нужд вооруженных сил Франции, а еще 7 машин пошли на экспорт. Отмечалось, что таким образом, Dassault Aviation перевыполнила план на один истребитель. Кроме того, данный показатель стал рекордным за последние годы.

Вас также могут заинтересовать новости: