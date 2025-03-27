Французский истребитель Dassault Rafale столкнулся с проблемой, которую никто не предвидел. Об этом пишет экс-консультант Пентагона, нескольких правительств НАТО и правительства Австралии в области оборонных технологий и проектирования систем вооружения, эксперт по иностранным военным делам в Фонде им. Казимира Пулаского в Варшаве Рубен Джонсон в своей статье для 19FortyFive.
Отмечается, что после десятилетий медленного производства и ограниченного экспорта Dassault Rafale переживает возрождение, обусловленное новыми международными заказами и усилиями по внутренней модернизации во Франции. Теперь у компании огромный портфель заказов, добавил автор.
"Темпы производства, исторически низкие примерно на уровне одного самолета в месяц, выросли до двух и вскоре достигнут трех-четырех самолетов в месяц. Это наращивание производства сталкивается с трудностями, включая нехватку квалифицированной рабочей силы и узкие места в цепочке поставок. Недавние заказы на Rafale из Греции, ОАЭ, Индонезии и Индии, а также расширение французским президентом Макроном ядерного сдерживания оживили будущее самолета, намекая на возможную вторую производственную линию в ближайшем будущем", - говорится в статье.
По словам Джонсона, несмотря на все возможности своей конструкции, Rafale очень медленно набирал обороты на экспортном рынке. По этой причине производство самолетов застряло на почти анемичном уровне выпуска на десятилетия и было практически незначительным до решения Индии в 2015 году закупить 36 самолетов.
"Сегодня история несколько иная. Греция, Хорватия, Сербия, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Сербия и другие страны находятся на разных стадиях приобретения самолетов. Внезапно портфель заказов Dassault переполнен", - отметил эксперт.
Подводя итоги за предыдущий год, генеральный директор Dassault Эрик Траппье признал, что увеличение темпов производства все еще затруднено, в частности, из-за трудностей в поиске достаточного количества квалифицированной рабочей силы. Кроме того, по его словам, есть еще более серьезная проблема, которая заключается в цепочке поставок: некоторые поставщики Rafale работают на другие отрасли, и иногда они не могут найти финансирование для наращивания производства. И это, как констатировал Траппье, главная проблема для достижения темпа производства в 3-4 самолета в месяц:
"Если все детали будут доставлены вовремя, я смогу собрать 3, 4 или даже 5 в месяц, но именно вопрос доставки всех этих деталей на завод вовремя является усложняющим фактором".
Как добавил Джонсон, если продажи самолетов продолжатся быстрыми темпами, то в конечном итоге возникнет необходимость в увеличении производственных мощностей.
Напомним, ранее УНИАН писал, что за 2024 год компания Dassault Aviation поставила 21 истребитель Rafale, из которых 14 было изготовлено для нужд вооруженных сил Франции, а еще 7 машин пошли на экспорт. Отмечалось, что таким образом, Dassault Aviation перевыполнила план на один истребитель. Кроме того, данный показатель стал рекордным за последние годы.