Кулеба отметил, что миллион снарядов будет доставлен, но вопрос в графике.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщает, что страны-члены Европейского Союза переоценили технические возможности по изготовлению снарядов, но 1 миллион боеприпасов для Украины будет доставлен. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на пресс-конференции после первого заседанием Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе.

"100%, что миллион будет доставлен. Вопрос только в графике доставки", - сказал Кулеба, добавив, что он не может сказать, будет ли это сделано до конца марта.

"Я не вижу отсутствия политической воли поставить миллион и более снарядов. Я реально вижу, что коллеги переоценили техническую возможность стран изготовить, найти и закупить эти снаряды. И поэтому мы бьем в колокола", - подчеркнул Кулеба.

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Глава МИД рассказал, о чем говорил на закрытой встрече Совета Украина-НАТО.

"В начале года я был здесь. Мы собрали первую встречу: НАТО, ЕС и Украина - Столтенберг, Боррель и я. ключевая тема этой встречи, я сказал: давайте что-то делать с оборонными индустриями, потому что каждый самостоятельно не может это решить. Нам нужна система. Я тогда бил в набат. Сегодня я сказал коллегам, что я в начале года бил в набат, и я сегодня продолжаю бить в набат. Надо делать конкретные шаги", - заявил Кулеба.

Он отметил, что в отличие от России - это не государственный бизнес, а частный бизнес, и поэтому нельзя частные компании вызывать и приказать, что делать. "Но нужны системные решения", - подчеркнул министр.

"Я не сомневаюсь, что когда вот этот маховик раскрутится, то оборонные индустрии Запада, а Украина является интегрированной частью Запада, будут намного мощнее, чем российская оборонная индустрия", - убежден Кулеба.

В то же время, глава МИД рассказал, что сегодня от коллег из НАТО услышал о категорическом "нет" любым намекам об усталости от войны, и не менее категорическом "да" относительно продолжения и увеличения поддержки Украины.

"Честно говоря, сегодня было даже лучше, чем я ожидал. Потому что коллеги не просто констатировали какие-то вещи, а реально подтверждали, что помощь не только продолжится, но и будет увеличиваться. И главное, что все министры почувствовали потребность четко заявить, что ни о какой усталости от войны в их странах и правительствах речь не идет и идти не может", - подчеркнул Кулеба.

Миллион снарядов от ЕС для Украины

Как сообщал УНИАН, 14 ноября министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Евросоюз не сможет передать Украине 1 миллион артиллерийских снарядов до марта, как это ранее планировалось.

По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Бореля, чтобы улучшить работу, оборонные фирмы должны были бы больше сосредоточиться на передаче боеприпасов в Украину и меньше - на экспорте в другие страны. Дипломат сомневается, что оборонные производственные мощности ЕС достигли верхнего предела.

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