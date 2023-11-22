Это является заметным отступлением от традиционной политики Франции, отдающей предпочтение европейским вооружениям и боеприпасам.

Франция пересматривает свою позицию в отношении закупок боеприпасов для Украины исключительно в Европе.

В связи с растущими опасениями, что ЕС может не выполнить свои обязательства по поставке миллиона артиллерийских снарядов в Украину к марту, Франция теперь открыта к возможности закупок у иностранных поставщиков, но только в том случае, если ЕС не сможет уложиться в мартовский срок, пишет Politico.

Это является заметным отступлением от традиционной политики Франции, отдающей предпочтение европейским вооружениям и боеприпасам.

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Проблемы с боепрпасами от ЕС для Украины - детали

В настоящее время ЕС поставил Украине лишь около трети от обещанного объема. Министр обороны Германии Борис Писториус выразил сомнение в выполнении поставленной задачи, считая ее чрезмерно амбициозной.

Однако представитель Европейской службы внешних связей Бенедикт фон Зеерр-Тос сохраняет оптимизм, полагая, что срок может быть продлен до 2024 года. Огромная потребность Украины в боеприпасах приводит к тому, что европейские запасы и производственные мощности испытывают значительную нагрузку.

ЕС планировал увеличить поставки через Европейский фонд мира и совместную инициативу по закупкам, но столкнулся с внутренними разногласиями по поводу включения боеприпасов, произведенных не в ЕС.

Теперь, когда необходимость поддержки Украины возрастает, в Европе все чаще звучат призывы рассмотреть возможность закупки боеприпасов за пределами ЕС. Такое изменение стратегии подчеркивает актуальность поддержки Украины при соблюдении баланса интересов европейской оборонной промышленности.

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