Франция пересматривает свою позицию в отношении закупок боеприпасов для Украины исключительно в Европе.
В связи с растущими опасениями, что ЕС может не выполнить свои обязательства по поставке миллиона артиллерийских снарядов в Украину к марту, Франция теперь открыта к возможности закупок у иностранных поставщиков, но только в том случае, если ЕС не сможет уложиться в мартовский срок, пишет Politico.
Это является заметным отступлением от традиционной политики Франции, отдающей предпочтение европейским вооружениям и боеприпасам.
Проблемы с боепрпасами от ЕС для Украины - детали
В настоящее время ЕС поставил Украине лишь около трети от обещанного объема. Министр обороны Германии Борис Писториус выразил сомнение в выполнении поставленной задачи, считая ее чрезмерно амбициозной.
Однако представитель Европейской службы внешних связей Бенедикт фон Зеерр-Тос сохраняет оптимизм, полагая, что срок может быть продлен до 2024 года. Огромная потребность Украины в боеприпасах приводит к тому, что европейские запасы и производственные мощности испытывают значительную нагрузку.
ЕС планировал увеличить поставки через Европейский фонд мира и совместную инициативу по закупкам, но столкнулся с внутренними разногласиями по поводу включения боеприпасов, произведенных не в ЕС.
Теперь, когда необходимость поддержки Украины возрастает, в Европе все чаще звучат призывы рассмотреть возможность закупки боеприпасов за пределами ЕС. Такое изменение стратегии подчеркивает актуальность поддержки Украины при соблюдении баланса интересов европейской оборонной промышленности.