По словам Алексея Гетьмана, Leopard 2 - это "икона стиля".

По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, немецкие танки Leopard 2 входят в перечень лучших танков мира.

"Leopard 2 – это икона стиля, они очень мощные, у них очень хорошая пушка, она хорошо стабилизируется, они могут стрелять на ходу. Мощная гладкоствольная пушка 105 миллиметров, которая может стрелять противотанковыми снарядами. Это очень мощное оружие, там на 1 человека больше в экипаже (в отличие от Leopard 1 – ред.), есть отдельный заряжающий, человек, который отвечает за выстрелы, там очень хорошо защищен экипаж от детонации. Даже если сдетонирует боекомплект, там стоят определенные пластины и взрыв будет направлен в сторону от экипажа", - сказал эксперт для 24 Канала.

Гетьман убежден, что Украина сможет собрать 300 танков, о необходимости которых говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В этот список могут войти 100 танков Leopard, определенное количество британских Challenger 2, а также легкие французские танки.

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"Это очень приятная новость, 100 Leopard - это капец русни", - добавил Гетьман, комментируя слухи о предоставлении Украине танков.

Поставки танков Leopard в Украину

На прошлой неделе Польша и Финляндия выразили готовность передать Украине танки Leopard. Однако для этого требуется разрешение Германии, как производителя этих машин.

Долгое время Германия была главным противником передачи западных танков Украине, но сейчас, по данным СМИ, партнерам почти удалось убедить канцлера Шольца снять танковое эмбарго.

Украина также рассчитывает на положительный исход дебатов и надеется получить столько "Леопардов", чтобы их хватило на полноценную танковую бригаду.

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