Политик подчеркнул, что его страна не будет обладать таким типом оружия.

Германия должна обсуждать с Францией и Великобританией совместное использование ядерного оружия.

Об этом в интервью Deutschlandfunk сказал вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, отвечая на вопрос, должна ли страна в будущем участвовать в ядерном сдерживании вместе с Францией. По его словам, это должно дополнять, а не заменять американский "ядерный зонтик":

"Мы должны просто стать сильнее вместе с точки зрения ядерной обороны в Европе. И именно поэтому я обсуждал это с Эммануэлем Макроном в Париже на позапрошлой неделе. Сейчас мы хотим начать с согласования наших идей друг с другом".

В то же время политик подчеркнул, что сама Германия не может и не должна иметь ядерное оружие, поскольку это запрещено как минимум двумя договорами. "Последний - это договор "Два плюс четыре" 1990 года, в котором Германия четко отказалась от обладания ядерным оружием. И это останется в силе", - добавил Мерц.

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Ядерное оружие в Европе

Напомним, в результате новой политики Белого дома президент Франции Эммануэль Макрон инициировал обсуждение с европейскими лидерами возможности использования французского ядерного оружия для защиты Евросоюза.

В Министерстве иностранных дел страны объяснили, что заявление Макрона не предусматривает совместного использования ядерного оружия, а является напоминанием о наличии во Франции средств ядерного сдерживания.

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