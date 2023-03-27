Первую партию закупят в ОАЭ.

Франция хочет поставить Украине 40 истребителей своего производства - Mirage 2000-9.

"После длительного переговорного процесса, который несколько недель обременял оружейных брокеров, работающих на Киев, Украина надеется получить около сорока самолетов Mirage", - сообщает французский портал Intelligence Online.

По данным издания, закупить самолеты Париж планирует прежде всего в ОАЭ. Среди потенциальных поставщиков указывают также Грецию и Индонезию.

Видео дня

BulgarianMilitary.com со ссылкой на источники подтвердило, что украинские пилоты уже полтора месяца овладевают французскими истребителями. Решение об их обучении было принято незадолго до официального визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию 8 февраля.

Обучение украинских пилотов во Франции

На днях французская газета Le Figaro сообщила, что на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси уже больше месяца тренируются 30 украинских пилотов.

Однако затем спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что они там проходят учебные курсы для авианаводчиков, а не пилотов истребителей.

В то же время в Минобороны Франции утверждают, что украинские авиаторы проходят подготовку по противовоздушной обороне.

Как известно, в начале марта во Франции заявили, что рассматривают передачу Украине истребителей Mirage 2000 и могут начать обучение украинских пилотов в Польше.

Вас также могут заинтересовать новости: