Украинская оборонная промышленность будет полностью интегрирована с производственными мощностями стран НАТО.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что украинское оружие, произведенное совместно с международными партнерами, будет самым конкурентоспособным в мире после окончания полномасштабной войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД Кулеба сказал во время выступления на международном форуме оборонных индустрий в Киеве, участие в котором приняли представители 252 оборонных компаний из более чем 30 стран мира.

"Я думаю, что в результате войны, после победы, произойдут две вещи. Первая - украинская оборонная промышленность будет полностью интегрирована в НАТО, как и сама Украина. А второе - оружие, изготовленное украинскими и иностранными компаниями, будет наиболее конкурентоспособным в мире", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД выразил убеждение, что участие более 200 компаний в форуме оборонных индустрий свидетельствует о том, "мы попали, в буквальном смысле, в нерв мировой политики безопасности производства оружия".

Кулеба отметил, что каждый международный разговор украинских властей начинается с пункта об оружии.

Глава МИД уверяет, что международные партнеры проявляют "безумный интерес к опыту и производственным возможностям украинского бизнеса".

В свою очередь, министр обороны Рустем Умеров отметил, что видение оборонного ведомства заключается в разработке милитарных продуктов и услуг на уровне мирового класса (речь идет об ОПК). "Наша миссия - это производить эти милитарные продукты и услуги, которые будут очень высокого качества, которые мы сможем масштабировать и закрывать все текущие потребности в Украине, и дальше, уже после окончания войны - их экспортировать", - сказал Умеров.

При этом, руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что мир будет другим после войны и победы Украины.

"Мы все должны строить новую структуру безопасности. Сегодня эта война показала, какое вооружение является наиболее эффективным... Надо думать, что мы живем в 21 веке. Многое изменилось. Меняется и рынок вооружения, и безусловно, после этой войны, - это абсолютно реальность, он будет расти. И как сказали коллеги, я согласен, я уверен, что Украина будет занимать одно из ведущих мест", - сказал Ермак.

Он убежден, что будут появляться очень интересные альянсы в сфеах бизнеса и производства.

Данилов прокомментировал возможность "долгой" войны с РФ

Секретарь СНБО Алексей Данилов во время общения с украинской журналисткой Натальей Мосейчук прокомментировал заявления некоторых партнеров Украины о том, что война с РФ может затянуться на годы.

Он заявил, что украинцы должны "выключить" панику и проявить стойкость. По словам Данилова, подобные выводы партнеров могут базироваться на факторах, которые они имеют на столе "здесь и сейчас". Украина не может остановиться до победы над РФ, ведь тогда на ней "отыгрывается" не только Путин, указывал Данилов.

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