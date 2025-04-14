Вопрос в радиолокаторах и дальнобойности их ракет.

Истребители F-16 в принципе не могут на равных вести воздушный бой с современными российскими самолетами.

Об этом сказал эксперт по авиации Валерий Романенко в эфире "Киев24".

Он отметил, что они не могут это делать из-за своих радаров и ракет, которые не соответствуют тем дальностям, на которых сейчас идут воздушные бои.

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"К сожалению их радиолокаторы и дальнобойность их ракет не позволяет это делать. У россиян радар видит самолеты на 300 км, а поскольку F-16 намного меньше, то на расстояние на 100-120 км и не более. F-16, по сравнению с Су-35, например, это чуть ли не вдвое меньший самолет", - рассказал он.

При этом отметил, что, к сожалению, радар истребителя F-16 способен обнаружить российские самолеты на расстоянии 120 км, а дальнобойность тех моделей ракет, которые есть под самолетом до 100 км. "А сейчас бои не идут на близких расстояниях. Сейчас самолеты растреливаются на больших дистанциях", - сказал Романенко.

Он отмечает, что F-16 на линии фронта действовали еще с подвесными контейнерами станция РЭБ ALQ-131, то есть они были достаточно хорошо защищены от российских ракет и имели классные системы предупреждения.

Романенко отметил, что F-16 могут эффективно защищаться от российских ударов, но не всегда, потому что 100% гарантий системы РЭБ не дают. "К тому же россияне сейчас могут использовать, например, для донаведения свои ракет, и самолеты А-50, то есть летающие радары", - сказал эксперт.

Что известно относительно использования Украиной F-16

Как сообщал УНИАН, 12 апреля стало известно, что во время выполнения боевого задания погиб пилот F-16 Павел Иванов.

Авиационный эксперт Константин Криволап склоняется к версии, что F-16 Павла Иванова был сбит врагом из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).

Он отметил, что в официальном сообщении было четко сказано, что трагедия произошла на направлении, где ведутся активные боевые действия. В свою очередь военные оттуда сообщают, что с самого утра 12 апреля все наши самолеты работали на супермалых, сверхмалых высотах.

Он отмечал, что наши самолеты в месте трагедии воевали на супернизких высотах, F-16 выполняли в последнее время функцию прикрытия МиГ-29.

Кроме того, экс-консультант Пентагона заявил, что F-16 бьют по территории России. Самолеты успешно перехватывают российские ракеты, уничтожают иранские беспилотники и наносят удары по территории самой России. Акцентируется, что Воздушные силы ВСУ ежедневно используют свои истребители F-16 для поражения российских пусковых установок и бункеров для хранения ракет.

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