В основном F-16 используют в тех регионах, где им безопасно вести работу, отметил Селезнев.

Большая часть истребителей F-16, которые получает Украина от партнеров, работают в качестве ПВО. Об этом рассказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире на Radio NV.

"Когда мы говорим о сугубо использовании их (F-16 - УНИАН) на поле боя... Например, для борьбы с российской авиацией, то здесь есть проблема. Кто бы что ни говорил, но F-16 по тактико-техническим характеристикам не столь эффективны, как российские визави типа Су-57 или других модификаций. Это мы должны признавать. А вот для выполнения задач в системе противовоздушной обороны F-16 для нас является вспомогательным", - сказал Селезнев.

Он также добавил, что F-16 в Украине уже неоднократно показали свою эффективность против российских крылатых ракет и дронов. Однако, отметил эксперт, для закрытия всего неба, Украине нужно значительно большее количество самолетов.

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"В свое время Зеленский говорил, что нам надо не менее 130 самолетов F-16 или европейских аналогов. Конечно, таких ресурсов мы не имеем. Поэтому используем имеющиеся ресурсы для того, чтобы с максимальной эффективностью закрывать небо как минимум в тех регионах, где они могут более-менее безопасно вести такую работу", - добавил Селезнев.

F-16 в Украине: важные новости

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила новую партию истребителей F-16 от партнеров. Какая именно страна передала самолеты, и о каком количестве идет речь - президент не сообщил.

В то же время он опроверг информацию о том, что РФ сбила один из западных истребителей F-16 в Сумской области. Ранее об этом сообщил ряд российских военных пабликов.

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