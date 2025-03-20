Западные истребители вряд ли будут вести воздушные бои непосредственно на линии фронта.

На фоне нестабильно ситуации с американской помощью, отношение к поставкам Украине западных истребителей F-16 изменилось. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Алексей Гетьман - военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ.

"Мы уже немного скептически относимся к поставкам F-16. Мы уже хотим Mirage или Gripen. Кто знает, возможно что-то опять не понравится Соединенным штатам. И эти самолеты будут, но использовать их будет крайне трудно, если не будет навигации, запчастей. Поэтому пусть будут. Это самый распространенный самолет в мире, их было выпущено более 4000", - сказал Гетьман.

Он добавил, что сам истребитель F-16 хорошо адаптирован к боевым действиям. Однако в Украине вариация его использования ограничена.

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"Не надо верить в то, что эти самолеты будут вести воздушные бои непосредственно на линии фронта с преобладающим количеством российских самолетов. Потому что это будет неправильное использование этих самолетов. F-16 - это летающая платформа, которая может использовать не только как истребители, а и как фронтовой бомбардировщик, средство ПВО", - добавил Гетьман.

Самолеты F-16: важные новости

Накануне ряд российских военных пабликов сообщил, что оккупантам удалосьсбить истребитель F-16 в небе над Сумской областью. Но в Воздушных силах ВСУ опровергли это заявление.

Также эту информацию опроверг и Владимир Зеленский. Он также добавил, что Украина получила дополнительную партию F-16 от союзников. О каком количестве идет речь и из каких стран были переданы самолеты - президент не уточнил.

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