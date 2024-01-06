Никто не знает официальные характеристики этих ракет, отметил обозреватель.

Практически все северокорейские ракеты созданы на основе советских, китайских и российских образцов, следовательно, по своим характеристикам они очень схожи, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, передает "Обозреватель".

Как акцентировал эксперт, никто не знает официальные характеристики северокорейских ракет, и даже названия данных ракет - всего лишь западная классификация.

Северокорейские ракеты - что известно

В своем обзоре обозреватель перечислил следующие северокорейские ракеты и что о них известно:

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KN-23 (Hwasong-11Ga) (вероятнее всего, именно этой ракетой наносился удар по Украине 30 декабря и 2 января; по данным из отрытых источников, дальность полета - 690 км, масса боевой части - 500 кг, общая масса 3,4 тонны);

KN-24 (Hwasongpho-11Na) (очень похожа на американскую MGM-140 ATACMS с главным отличием - ее аэродинамические плавники, установленные в кормовой части, являются фиксированными, а не складными; дальность полета - 400 км, масса БЧ - 400-500 кг, скорость полета - 6,2 Маха (2,1 км/с);

KN-18 (считается, что она создана на базе ракеты Р-17 ОТРК "Эльбрус", но с маневрирующей головной частью (MaRV);

Hwasong-5 (создана на базе советской Р-17 ОТРК "Эльбрус", которые были переданы КНДР через Египет в 1980-х);

Hwasong-6 (это дальнейшее развитие Hwasong-5, созданной на базе Р-17 ОТРК "Эльбрус"; дальность полета - 500 км, масса БЧ - 770 кг);

Hwasong-7/9 (дальнейшее развитие линейки ракет данного типа, созданных на базе советских Р-17 ОТРК "Эльбрус"; дальность полета - 1000 км; масса БЧ - до 500 кг; скорость полета - до 7 Махов).

Россия ударила по Украине ракетами из КНДР

Напомним, издание The Washington Post со ссылкой на информацию разведки США сообщило, что во время новогодних праздников Россия ударила по Украине северокорейскими ракетами.

Великобритания осудила использование Россией ракет, полученных от Северной Кореи, во время недавних атак на Украину.

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