Учитывая ситуацию, которая возникла сейчас на поле боя у врага, россияне решили, что нужно максимально бить по украинскому тылу, отметил Мусиенко.

Военный эксперт Александр Мусиенко проанализировал угрозу от получения Россией северокорейских баллистических ракет и рассказал, какие регионы Украины в наибольшей опасности от применения этого оружия.

В эфире общенационального телемарафона он отметил, что по мнению США северокорейская баллистическая ракета впервые была применена Россией по территории Украины 30 декабря прошлого года и упала в поле в Запорожской области.

"Мы все понимаем, что очевидно не поле было целью, а видимо Запорожье или другой населенный пункт, куда ракета должна была попасть. То есть, произошел просто аварийный сход, как говорят в стране-агрессоре. Можно допустить, что первый случай применения был проблемным или российский персонал военных, которые запускали ракету, недоучился, поэтому что-то пошло не так", - сказал Мусиенко.

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Эксперт добавил, в США считают, что это фактически ракеты средней дальности, потому что "могут преодолевать расстояние даже большее чем "Искандер" - до 900 км". "Из того, что известно о типах этих ракет, КН-23 считается копией "Искандера", потому что очень похожа по своей характеристике. Очевидно, что Россия сначала помогла Северной Корее с изготовлением этих баллистических ракет, а потом купила. А это свидетельствует о том, что у российской военной промышленности возникли проблемы с производством именно баллистических ракет. По данным западных аналитиков и украинской разведки, Россия производит около 100 крылатых ракет в месяц, но по баллистическим ракетам информации нет", - подчеркнул Мусиенко.

Учитывая информацию, что Россия могла получить несколько десятков баллистических ракет от Северной Кореи, по мнению эксперта, в смысле количества "это не много, но и не мало". Здесь главное разобраться с целью использования врагом этих баллистических ракет.

"Россия же не будет их использовать для одного-двух прицельных ударов по какому-то объекту. Россия будет их использовать для террористических атак. То есть, баллистические ракеты в таком количестве - это фактически оружие, которое можно использовать для атак по городам. Таким, как Харьков, Днепр, Запорожье, украинская столица. Центральная и Восточная Украина она вся покрывается (радиусом действия - УНИАН). Практически везде можно доставать, если наносить удары с территории России, с оккупированных территорий или из оккупированного Крыма. Поэтому, это обычно представляет новые вызовы и угрозы", - акцентировал Мусиенко.

Он добавил, что северокорейские баллистические ракеты не меняют кардинально расстановку сил в войне. "Чтобы можно было сказать, что Россия получила это оружие и теперь все, ничего не получится. Но, далее важно проанализировать, как они будут применены. Мне кажется, учитывая ту ситуацию, которая возникла сейчас на поле боя у врага, они решили, что нужно максимально бить по нашему тылу. Проводить террористические атаки и таким образом давить на Украину и украинское общество", - подчеркнул Мусиенко.

Также эксперт считает, что Украина способна производить собственные ракеты. Ведь еще до полномасштабного вторжения в нашей стране действовала ракетная программа и мы имеем определенные наработки в этой сфере. "Были даже первые заказы, испытания проходили ракетный комплекс "Сапсан", он же с экспортной версией "Гром 2". Дальнейшая его судьба не объявляется. Но, очевидно это то, над чем нужно работать", - акцентировал Мусиенко.

Он отметил, что очень важно изготавливать украинские ракеты, чтобы Украина могла наносить удары собственными ракетами. "Самый главный момент, что нам не надо с нуля создавать, потому что у нас были определенные наработки. Вообще, этот комплекс ("Гром 2" - УНИАН) рассчитывался, как фактически трансформер. Он предусматривался как оперативно-тактическая ракета для ударов по наземным целям, по перспективе - как зенитно-ракетный комплекс и даже как комплекс, который может стрелять противокорабельными ракетами. То есть, все что нужно, фактически - три в одном. Надеюсь, мы его увидим", - подчеркнул Мусиенко.

Он добавил, что технологически для изготовления баллистических ракет принципиально важно иметь хорошие двигатели. "Система производства у нас действительно присутствует, она есть. Взрывная часть, тоже не составляет проблем. Все остальное нужное, я не думаю, что наши западные партнеры были бы против нам продать, чтобы мы сами производили. Нет принципиальных сложностей, при наличии финансирования и воли, чтобы это сделать", - резюмировал Мусиенко.

Россия получила баллистические ракеты от КНДР:

Как сообщал УНИАН, США считают, что Россия уже использует новые баллистические ракеты из Северной Кореи для ударов по Украине. По их данным, оккупанты применили их 30 декабря 2023 года и 2 января.

Соединенные Штаты Америки созвали Совбез ООН из-за северокорейских ракет в арсенале РФ. Сообщалось, что захватчики могли получить пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет.

В Воздушных силах ВСУ отмечают, что Украина лишь изучает возможное использование оккупантами ракет из КНДР, однако подтвердить это пока не может.

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