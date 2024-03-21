Аналитик утверждает, что наши подразделения адаптировались к данной угрозе и 80% "Ланцетов" сбиваются.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что а среднем за сутки российские оккупанты запускают до 10 барражирующих боеприпасов "Ланцет". Соответственно, средний показатель в месяц применения "Ланцетов" - это 250 единиц.

Аналитик утверждает, что при этом наши подразделения адаптировались к данной угрозе и 80% "Ланцетов" сбиваются.

"С одной стороны, по состоянию на март 2024 показатель уничтожения ББ "Ланцет" вырос, комплекс мер противодействия увеличил КПД, а прогнозы ряда "не имеющих аналогов в мире" аналитиков про тысячу и миллион тысяч "Ланцетов", вполне логично, что не оправдались. Но есть нюанс", - написал он.

Видео дня

По его словам, "Ланцет" - это дорогое средство поражения по сравнению с FPV-дроном и производство его значительно меньше в суточной и месячной аппроксимации, по сравнению с применением коммерческих дронов. Только количественное соотношение 1 к 15.

"Это подтверждает тот факт, что FPV-дроны в ближнем радиусе, станут основным средством поражения с воздуха, а вот ББ "Ланцет", будут оставаться ограниченным средством поражения в средней зоне", - добавил эксперт.

Производство дронов в РФ - детали

Россияне выложили фото и видео сборки дронов-камикадзе "Герань-2", больше известных как "Шахеды". На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Эксперт отметил, что на видео присутствует не вся готовая продукция, а лишь один из этапов сборки БПЛА. Что интересно, в одном ряду находятся дроны разной степени готовности.

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