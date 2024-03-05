Россияне стремятся нарастить производство БПЛА для террора против Украины.

Россияне выложили фото и видео сборки дронов-камикадзе "Герань-2", больше известных как "Шахеды". На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Это первая подобная публикация, которая позволяет оценить масштабы производства и возможности. При этом не советовал бы поддаваться панике, а трезво оценить то, что мы увидели", - сообщает он в своем Телеграм-канале.

Эксперт обращает внимание на то, что на видео присутствует не вся готовая продукция, а лишь один из этапов сборки БПЛА. Что интересно, в одном ряду находятся дроны разной степени готовности.

По мнению обозревателя, рабочее пространство позволяет одновременно вести сборку до полусотни БПЛА. При этом фото и видео не отвечают на главный вопрос, а именно - сколько дронов россияне могут собрать за месяц.

Кроме того, актуальным остается вопрос зависимости России от иранских компонентов.

"Если бы ее производство удовлетворяло ее потребности ежемесячного террора Украины, то зачем тогда Ил-76 ВВС Ирана продолжают летать в Москву?", - пишет Коваленко.

Shahed-136 - справка

Shahed 136 является самолетом-снарядом иранского производства, впервые представленным в 2020 году. Дальность его полета оценивается в 2000 км (по другим данным - 1000 км) с возможностью доставки боевой части массой 50 кг.

Дрон летает на высоте до 4 тыс. м с крейсерской скоростью примерно 150-170 км/ч. Он оснащен двигателем MADO MD 550 (клон немецкого Limbach L550E) мощностью 50 л. с. Shahed 136 имеет треугольное крыло и построен по схеме "бесхвостка".

В прошлом году Россия начала применять версию дрона собственного производства. Кроме Shahed 136 она активно использует против Украины Shahed 131, также известный как "Герань-1". Масса его боевой части значительно меньше и составляет примерно 15 кг.

Новые украинские БПЛА

Украина также наращивает производство дронов различных типов. В феврале стало известно, что ВСУ начали испытывать в боевых условиях БПЛА с искусственным интеллектом.

Также сообщалось, что Украина создала аналог российского БПЛА "Ланцет" и уже скоро его должны запустить в серийное производство.

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