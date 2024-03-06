Олег Катков отметил, что производство самолетов в России засекречено.

Украина уничтожает российские самолеты с такой скоростью, что менее чем за полгода украинская армия дойдет до уничтожения целых сегментов вражеской тактической авиации. Это стало возможно благодаря системы ПВО, "которые сбивают все".

Эксперт по вооружениям, главный редактор Defense Express Олег Катков в комментарии Телеграфу напомнил, что в конце 2023 года Украина получила ЗРК Patriot от Германии, а в начале 2024 президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ получили две системы ПВО, "которые сбивают все".

"Президент не конкретизировал, кто именно предоставил нам эту помощь и о каком вооружении идет речь, но здесь есть только два варианта: это либо Patriot, либо SAMP/T. В любом случае, возможности стали очевидно шире. Установок стало больше, а значит их теперь можно подтягивать к переднему краю линии фронта. Конечно, это очень рискованные операции, но они позволяют сбивать вражеские самолеты. Если мы продолжим уничтожать российские "птички" такими темпами, менее чем за полгода может дойти до уничтожения целых сегментов вражеской тактической авиации", - отметил эксперт.

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При этом он указал, что точно сказать, сколько и каких самолетов у России, нельзя, потому что эту информацию россияне держат в тайне

"Если с потерями нам более-менее все понятно, то объемы производства новых самолетов доподлинно неизвестны. В этом вопросе можно опираться только на данные нашей разведки или на официальные заявления Минобороны РФ, которое за время полномасштабной войны сообщало о передаче партии новых самолетов на вооружение. Сколько их было в этой партии - точно нам неизвестно", - заявил Катков.

В то же время он подчеркнул, что что получить или же приобрести авиацию у своих партнеров Россия не может.

"КНДР не производит самолеты в принципе, а Китай, хотя и выпускает копии Су-27, передавать их РФ вряд ли будет", - подытожил эксперт.

Украина уничтожает самолеты РФ - главные новости

С начала февраля армия РФ потеряла 15 военных самолетов. Аналитики Института изучения войны считают, что оккупанты для достижения тактических преимуществ на Авдеевском направлении готовы рисковать своими самолетами.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что из-за массового уничтожения самолетов, РФ начала более осторожно применять авиацию.

При этом спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что у украинской армии появляется все больше средств, которые позволяют сбивать самолеты оккупантов.

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