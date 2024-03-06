Самолет Ил-212 должен заменить морально устаревшие транспортники Ан-26 и Ан-72.

Россияне активно работают над новой версией откровенно провального легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, которую, как сообщалось ранее, назвали Ил-212. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) уже начала разработку технического проекта такого самолета. Изготовление опытного образца запланировано на конец 2026-го года", - говорится в материалах военного ведомства.

Самолет получит турбореактивный двигатель ПД-8. Как отмечают в российском ведомстве, Ил-212 будут отличать "повышенные грузоподъемность и дальность полета, простота заправки и обслуживания". Он сможет действовать с грунтовых необорудованных взлетно-посадочных полос и эксплуатироваться в условиях арктических широт.

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Как не надо проектировать самолеты

Легкий транспортный самолет "нового поколения" Ил-112В совершил первый полет 30 марта 2019 года. Его разработали на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе.

После первого полета появилась информация, что прототип не соответствует требованиям технического задания - он имеет превышение собственного веса на 2 тонны и из-за этого, без дополнительных доработок, может значительно снизиться или грузоподъемность или дальность полета.

17 августа 2021 года при заходе на посадку единственный летный экземпляр Ил-112В разбился: все, кто был на борту, погибли. В феврале 2022 года было объявлено, что все работы по производству самолета приостановлены до завершения расследования катастрофы.

В июле прошлого года россияне сообщили о планах создать на основе проекта Ил-112В новый Ил-212. Вместо турбовинтовых двигателей ТВ-117С он получит турбореактивные, однако часть оборудования останется прежней.

Напомним, в феврале стало известно, что другой российский долгострой - пассажирский лайнер МС-21 - не появится в указанные сроки.

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