Американцы сняли с эксплуатации эти системы еще два десятилетия назад.

Украинцы используют систему противовоздушной обороны американского производства, которую США сняли с эксплуатации более двух десятилетий назад, чтобы успешно сбивать российские крылатые ракеты.

Как сообщает Business Insider, речь идет о MIM-23 Hawk - системе "земля-воздух" средней дальности, которая впервые была использована в 1960-х годах и долгое время считалась устаревшей. Военные отдавали предпочтение более портативным системам, но оружие обрело новую жизнь в Украине, доказав, что после многих лет оно все еще является полезным инструментом.

Украинский военный, управляющий системой Hawk, сказал, что хоть это и не новое оружие, оно "эффективно в умелых руках". На его счету более двух десятков удачных выстрелов, в том числе российские крылатые ракеты Х-59 и ударные беспилотники "Шахед" иранского производства.

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Солдат Александр сказал, что дроны Shahed больше всего раздражают, поскольку они летают очень медленно, поэтому бороться с ними в течение длительного времени утомительно.

"Работать с ракетами намного легче, даже когда они нацелены на вас. Было немного неудобно, когда три ракеты Х-59, постоянно меняя высоту, летели прямо на нас. Но все цели были обнаружены и уничтожены одна за другой", - сказал он.

"Главный секрет даже не в оружии, которым мы работаем, а в синхронной и слаженной работе подразделения. Мы прекрасно понимаем риски и последствия, если не будем слышать или игнорировать друг друга", - сказал он.

Система Hawk была развернута по всему миру в течение четырех десятилетий ее службы в армии США. Она участвовала в боях на Ближнем Востоке. Однако в 1990-х годах, после окончания холодной войны, воздушная угроза американским силам изменилась. Hawk был снят с эксплуатации и заменен другими системами, такими как FIM-92 Stinger и Avenger. Небо также прикрывали MIM-104 Patriot.

Хотя США больше не используют Hawk, несколько стран все еще их эксплуатируют, как и его многочисленные варианты, включая Испанию, которая впервые прислала Украине несколько пусковых установок в октябре 2022 года. С тех пор администрация Байдена пожертвовала неопределенное количество систем и боеприпасов Hawk Киеву и взяла на себя обязательство закупать больше для страны в долгосрочной перспективе.

Украинские официальные лица регулярно давят на США и их союзников по НАТО относительно увеличения возможностей противовоздушной обороны для борьбы с российской угрозой. Несмотря на то, что Hawk является устаревшей системой, он все еще помогает закрывать важные пробелы в небе.

Hawk - не единственное оружие эпохи 1960-х, которое достигло успеха в Украине. Пушки "Гепард" немецкого производства также оказались очень эффективными для сбивания российских беспилотников и крылатых ракет на малых высотах.

ПВО для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит системы ПВО и ракеты к ним. Их предоставят США и еще восемь стран Европы.

"Международные партнеры услышали нас. Мы смогли убедить их, что усиление ПВО Украины - это самый первый приоритет. В итоге имеем конкретные результаты работы как президента, так и всей украинской команды за последнее время", - отметил премьер.

Также западные аналитики выяснили, сколько ракет к системам ПВО могла получить Украина с 2022 года. Среди такого оружия есть разные типы ракет, а именно PAC-2 к ЗРК Patriot, Aster 30 к SAMP/T и другие.

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