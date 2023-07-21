Он будет ощутимым, когда их против врага начнут использовать массово.

Эффект от использование кассетных боеприпасов будет ощутим после массового использования на фронте. Об этом сказал военный эксперт Павел Нарожный в телемарафоне.

Говоря о кассетных боеприпасах, которые были США переданы Украине, отметил, что они очень эффективны.

"Все отзывы, что я слышал с нашей стороны – это супероружие", - отметил он.

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Нарожный считает, что эффект от использования кассетных боеприпасов должен быть в ближайшие недели.

"Сейчас их войска только получают. Кроме того есть некоторые процедуры их использования, то есть они используются не так как фугасные боеприпасы. Когда весь этот поцес наладится и когда их начнут использовать массово, то тогда эффект станет ощутимым", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, что необходимо осуществить для масштабного перелома ситуации на фронте в нашу сторону, Нарожный отметил, что кроме, в частности, истребителей F16, Силам обороны Украины нужно огромное количество крупнобойного высокоточного оружия для того, чтобы уничтожать тылы противника, чтобы уничтожать дорогостоящую технику.

"Потому что на переднем крае находится, условно, относительно дешевое оборудование. Для того, чтобы достать какую-то более современную систему ПВО, РЭБ, то надо стрелять на дальнее расстояние", - отметил эксперт.

Он считает, что нужны средства разведки, в частности, дроны, дальнобойные высокоточные боеприпасы в огромном количестве.

Кассетные боеприпасы от США для Украины - детали

7 июля было объявлено Пентагоном о новом пакете помощи, в который впервые включили кассетные боеприпасы.

Уже через неделю командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сказал, что от США получены такие боеприпасы.

20 июля координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина использует кассетные боеприпасы "эффективно и правильно".

Военный эксперт, майор запаса Алексей Гетьман отметил, что ВСУ будут бить этими боеприпасами не по фортификационным сооружениям врага, а уничтожать личный состав. Отметил, что очень важно использовать кассетные боеприпасы в контрбатарейной борьбе по артиллерии врага. Они покрывают большую площадь.