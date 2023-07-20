20 июля The Washington Post якобы получила подтверждение о первом боевом применении кассетных снарядов США в Украине.

Российский пропагандист Михаил Лучин, автор рашистского Telegram-канала "Миша на Донбассе", был ликвидирован, как утверждается, во время ударов ВСУ кассетными боеприпасами.

Журналист Юрий Бутусов опубликовал в Telegram оперативное видео 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, заявив, что это - момент удара по российским оккупантам в Красногоровке, в результате которого "задвухсотился" Лучин.

"Видео ликвидации "военкора" Михаила Лучина, автора канала "Миша на Донбассе", бойцами 79-й ОДШБр. Красногоровка, 20.07.2023", - говорится в сообщении Бутусова.

Между тем другой корреспондент Андрей Цаплиенко в своих соцсетях опубликовал то же видео, утверждая, что это - первые кадры применения кассетных боеприпасов под Красногоровкой.

О ликвидации Лучина - автора Telegram-канала "Миша на Донбассе" - стало известно сегодня днем, что подтвердили сами z-блогеры. "Военкор" фигурировал в базе "Миротворец" из-за своей службы в российской армии и резких ненавистнических высказываний в сторону украинцев. В то же время пропагандист "помог" и украинской информационной борьбе - в свое время "засветил" использование врагом химического оружия.

Более того, Лучин уже получил однажды "по заслугам", когда его заказ на AliExpress дронов для армии захватчиков неизвестные сменили на фаллоимитаторы и страпоны.

Кассетные боеприпасы ВСУ - главное

20 июля The Washington Post якобы получила подтверждение о первом боевом применении кассетных снарядов США в Украине.

Как сообщили журналистам в чиновничьих кругах, эти снаряды уже задействованы в боях на южном фронте. Также ВСУ собираются вести ими огонь вблизи Бахмута.

Из-за интенсивности боев и недостатка артснарядов Вашингтон в июле 2023 года решился передать Украине кассетные боеприпасы, чтобы временно удовлетворить потребности ВСУ в выпускаемых снарядах.

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