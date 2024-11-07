Если США сократят помощь и не возьмут Украину в НАТО, у Киева останется только один способ избежать геноцида - собственное ядерное оружие.

Победа Дональда Трампа на выборах в США и вероятное сокращение американской военной помощи заставляют Украину снова задуматься о восстановлении статуса ядерной державы. Об этом в авторской статье для журнала Foreign Policy пишет политический аналитик Кейси Мишель.

Он напомнил, что в октябре Владимир Зеленский будто бы между прочим очертил стратегическую перспективу Украины - либо вступить в НАТО, либо получить ядерное оружие. Хотя для западного сообщества заявление украинского лидера могло стать шоком, для тех, кто обращает внимание на планы Владимира Путина, эти слова точно не были неожиданностью, считает Мишель.

"Когда украинскую государственность - и даже украинскую идентичность, учитывая геноцидные усилия России - поставлено на карту, любая нация, разумеется, будет искать любой доступный вариант для выживания", - отмечает аналитик.

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Мишель напомнил, что после распада СССР Запад и особенно США активно давили на Украину, заставляя ее избавиться от ядерного арсенала, доставшегося Киеву в наследство от СССР. При этом "явный ужас и четкие предостережения официальных лиц в Украине" тогда были проигнорированы.

"Пока Соединенные Штаты давили на Украину, чтобы она отказалась от ядерного оружия, российские военные все еще поддерживали пророссийских сепаратистов в Молдове и уже запустили программу вооруженного вмешательства в северную Грузию", - напоминает эксперт.

Аналитик признал, что среди многих украинцев сегодня распространено мнение, что отказ от ядерного арсенала был ошибкой исторического масштаба. В конце концов, после полномасштабного вторжения РФ в Украину даже сам Билл Клинтон выразил сожаление из-за того, что он, как президент США, в свое время приложил усилия, чтобы разоружить Украину.

"Это возвращает нас к переизбранию Трампа и недавним комментариям Зеленского. (...) Это не произойдет мгновенно, но если НАТО будет продолжать закрывать двери для членства Украины - и для ядерного зонтика США - тогда ядерный Киев будет единственным логическим результатом, который останется", - резюмирует Кейси Мишель.

Заявление Зеленского о ядерном оружии

Как писал УНИАН, в середине октября президент Владимир Зеленский на пресс-конференции признался, что в сентябре предупреждал Дональда Трампа о сложном выборе, перед которым стоит Украина, учитывая российскую угрозу.

"В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: у нас получается так - или у Украины будет ядерное оружие, и тогда это для нас защита, или мы должны иметь какой-то Альянс. Кроме НАТО на сегодня мы не знаем действенные альянсы. Страны НАТО сегодня не в войне. Страны НАТО не воюют. В странах НАТО люди все живы... И поэтому мы и выбираем НАТО, а не ядерное оружие. Мы выбираем НАТО. И я считаю, что меня услышал Дональд Трамп. Он сказал: у вас справедливые аргументы", - рассказал Зеленский.

В тот же день немецкое издание BILD написало, что Киев действительно серьезно изучает возможность восстановления ядерного арсенала, если НАТО так и оставит свои двери закрытыми.

Уже вечером того дня Зеленский сделал заявление, в котором отметил, что пока планов по созданию ядерного оружия у Украины нет.

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