Олег Жданов отметил, что эти ракеты имеют дальность полета более 500 километров.

Украина попросила у Германии дальнобойные ракеты. Берлин заявил, что рассмотрит запрос и определит возможное количество боеприпасов.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что Украина может получить Taurus - ракеты воздушного базирования с дальностью более 500 километров.

"Она является аналогом франко-британской Storm Shadow и имеет 400 килограммов тротила. Как отмечают некоторые обозреватели, до Москвы долетит", - рассказал эксперт.

При этом он отметил, что ракета летит низко и малозаметна. Она предназначена для таких целей, как командные пункты, бункеры и склады с боеприпасами.

"Storm Shadow повторяет рельеф местности и буквально крадется по земле. Она почти незаметна для радиолокационных систем, а корпус, выполненный по уникальной технологии, делает ее почти невидимой. Я так понимаю, что Taurus может лететь выше, но она относится к малозаметному классу ракет", – подытожил Жданов.

Украина попросила ракеты Taurus - что известно

23 мая появилась инфомация, что в Германии предложили передать Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты Taurus.

27 мая Украина официально запросила у Германии крылатые ракеты Taurus, но никаких других подробностей немецкие власти сообщать не захотели – даже о количестве запрашиваемых ракет.

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