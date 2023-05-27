Снаряд может пробить "несколько метров железобетона".

Крылатые ракеты Taurus, которые Украина официально запросила у Германии, может бить по вражеским целям до 500 км. При этом их скорость достигает от 800 до 900 км /ч, рассказывает BILD.

Taurus подходит для атаки на бункеры, аэродромы, мосты и пути снабжения. При этом атаковать этим оружием можно не сам бункер, а отдельные комнаты.

Taurus - характеристики ракеты

Taurus может нести 480 килограммов взрывчатки и имеет двухметровую остроконечную часть из специальной стали, которая пробивает бетонные стены метровой толщины, а взрыв происходит на запрограммированном этаже.

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Сообщается, что снаряд может пробить "несколько метров железобетона".

По словам депутата немецкой оппозиционной партии "Христианско-Демократический Союз" Родериха Кизеветтера, такие ракеты позволили бы "нанести удар по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта".

Путин - главная "мишень" ГУР

Накануне в ГУР подтвердили, что первым в списке на ликвидацию у украинской разведки находится президент Российской Федерации Владимир Путин. Хотя в приоритете – командиры подразделений, которые приказывают своим людям атаковать.

12 мая Зеленский заявил, что Кремль "своей смертью не закончит". На что зампред РФ Дмитрий Медведев, не раз угрожавший украинскому президенту убийством, обозвал того "тварью в зеленом".

Этому предшествовала атака неизвестных БПЛА на Кремль 3 мая. Один из них взорвался рядом с флагштоком на крыше Сенатского дворца и вызвал там небольшой пожар. Никто не пострадал.

Москва, обвинив в якобы атаке Украину, расценила эти действия "как спланированную террористическую акцию и покушение на Путина", проведенные накануне Дня Победы, парада 9 мая, где планировалось присутствие и иностранных гостей. Тогда рашисты угрожали, что "оставляют за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда сочтут нужным".

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