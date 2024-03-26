Боевые части этих ракет будут тщательно изучать, подчеркнул Березовец.

25 марта 2024 года российские оккупанты ударили по Киеву – вероятно, враг использовал ракеты "Циркон". Это уже вторая атака с применением этого оружия.

Как отметил в интервью "24 каналу" офицер ВСУ Тарас Березовец, около трех лет назад российский диктатор Владимир Путин презентовал ракеты "Циркон" как "чудо-оружие", способное преодолевать западные системы ПРО. Однако оба "Циркона", выпущенные по Украине, были сбиты.

По мнению военного, атака на Киев могла быть привязана ко Дню Службы безопасности Украины, который отмечают 25 марта. Он не исключает, что именно правительственные здания, связанные с СБУ, могли быть целью противника.

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"Эти гиперзвуковые ракеты имеют скорость почти 11 тысяч километров в час. Соответственно полетное время такой ракеты с территории временно оккупированного Крыма до украинской столицы составляет всего около трех минут. Это испытания. Противник испытывает, как сам считает, свое самое страшное оружие в боевых условиях. Россияне пытаются использовать войну для боевого испытания своих видов вооружения", – подчеркнул Березовец.

Офицер отметил, что во время первого применения этой ракеты врагом она была сбита. Во время второй атаки это оружие также не достигло цели.

"Это означает, что западные системы противовоздушной обороны способны справиться с оружием, о котором Путин говорил, что оно неуязвимо для любых современных систем, в частности американских Patriot", – добавил военный.

Боевые части этих ракет будут тщательно изучать, с ними будут работать специалисты. И для российских оккупантов новости очень плохие – судя по фото сбитых "Цирконов", которые публикуют в сети, "там на самом деле есть над чем работать".

"Основная боевая часть ракеты почти неповреждена. Она деформирована, но почти неповреждена. Да, в руки наших и западных специалистов попадет уникальная информация. И что тогда дальше? Какие козыри останутся в рукаве Путина, если его самое секретное оружие больше таким не будет? Для него это очень плохие новости", – резюмировал он.

Что о ракетах "Циркон" говорят эксперты

7 февраля и 25 марта российские оккупанты атаковали Киевскую область ракетами, которые аналитики определили как "Циркон". Официально в Воздушных силах применение этих ракет во время мартовской атаки пока не подтвердили. Представитель ВС ВСУ Илья Евлаш отметил, что окончательный вывод сделают специалисты.

Эксперты и аналитики говорят, что ракета "Циркон" является гиперзвуковой. В отличие от распиаренных Россией "Кинжалов", которые там тоже называют гиперзвуковым оружием, двигатель у них работает почти до последнего момента, поэтому поразить "Циркон" очень трудно.

В то же время военный аналитик Сергей Згурец говорит, что заявленные оккупантами данные о скорости и точности "Цирконов" не соответствуют действительности. По его словам, гиперзвуковая ракета должна иметь скорость более 5 Махов. Ракета же "Циркон" на своей финальной траектории имеет скорость более 4 Махов.

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