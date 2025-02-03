Лейбористов обвиняют в продаже двух кораблей Военно-морских сил Великобритании бразильцам всего за 20 млн фунтов стерлингов, несмотря на то, что британцы потратили почти в 10 раз больше на их ремонт за последние 14 лет. Об этом сообщает Army Recognition.
Речь идет о десантно-вертолетном корабле-док HMS Albion (L14) и его "собрате" - корабле HMS Bulwark (L15). Оба относятся к типу Albion.
Это очень большие корабли. Каждый из них имеет длину 176 м и водоизмещение в 20 тыс тонн. Один корабль может перевозить более 250 морских пехотинцев, а также различные бронированные машины, в частности танки Challenger 2.
Интересно, что это довольно современные корабли. HMS Albion был заказан Королевским военно-морским флотом в июне 1996-го. Корабль заложили в 1998 году и спустили на воду в марте 2001-го.
HMS Albion начали эксплуатировать в 2003 году, а уже в ноябре 2024 года новоизбранное лейбористское правительство заявило, что корабли будут выведены из эксплуатации до марта 2025 года.
Отметим, что HMS Albion вместе с HMS Bulwark, а также HMS Ocean (L12) составляли основу флота британских десантных кораблей.
Таким образом, после продажи кораблей Британия не сможет самостоятельно проводить полноценные амфибийные операции. В то же время, Бразилия, наоборот, превратится в довольно мощную военно-морскую державу.
Стоит также напомнить, что в 2018 году Лондон уже продал Бразилии упомянутый выше вертолетоносец HMS Ocean. Корабль продали всего за 80 млн фунтов стерлингов.
Британский флот - последние новости
Напомним, в прошлом году британцы спустили на воду атомную субмарину HMS Agamemnon. Она стала шестой из запланированных семи подводных лодок типа Astute. Их считают самыми мощными ударными субмаринами, когда-либо построенными для британских ВМС.
А недавно УНИАН сообщил, что британские военные задействовали атомную подводную лодку, чтобы сделать предупреждение российскому разведывательному судну, которое находилось вблизи места прохождения стратегически важных кабелей на дне моря.