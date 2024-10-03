'Убийца вражеских кораблей': Британия спустила на воду свою самую современную атомную субмарину (фото)

Для Военно-морских сил Великобритании это одно из самых важных событий в этом году.

На верфи компании BAE Systems в британском городе Барроу-ин-Фернесс спустили на воду атомную субмарину HMS Agamemnon, что, безусловно, является достаточно знаковым событием для всей Великобритании. Об этом Королевский военно-морской флот сообщает в своем канале в X (ранее - Twitter).

"Это чрезвычайно важная веха для всех сотрудников BAE Systems, Defense Nuclear Enterprise и Королевского флота", - сказал Стив Тиммс, управляющий директор BAE Systems Submarines.

HMS Agamemnon стал шестой из запланированных семи подводных лодок типа Astute.

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Это наиболее современный тип подводных лодок, которые имеет флот Великобритании. Субмарины типа Astute также являются самыми мощными ударными подводными лодками, которые когда-либо строились для британского флота.

Astute спроектировали во второй половине 90-х годов, этот тип стал дальнейшим развитием подводной лодки типа Trafalgar.

Новые субмарины имеют прекрасные показатели скрытности, скорости и маневренности, которые позволяют выслеживать и уничтожать все типы надводных кораблей и подводных лодок, которые есть у потенциальных противников, в частности, россиян.

Субмарины типа Astute достаточно большие. Лодка имеет длину 97 м, в состав экипажа входит 98 человек. Субмарина может нести большой арсенал вооружения, в частности, тяжелые торпеды Spearfish и крылатые ракеты Tomahawk.

Новые субмарины - последние новости

Напомним, ранее стало известно об аварии на одной из новейших подводных лодок КНР, что стало серьезной неудачей для Китая, который прилагает колоссальные усилия по перевооружению своего флота.

Позже эксперты выяснили, что речь идет о лодке с экзотической гибридной силовой установкой. При этом по своим размерам она почти не отличается от более ранних субмарин КНР.

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