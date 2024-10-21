Собственно российского в конструкции этого дрона очень мало, потому что даже двигатель у него австрийский.

Украинские военные в Курской области "приземлили" новейший российский БПЛА "Орион". Это беспилотник, разработанный по израильской технологии, которую российская компания "Кронштадт" скопировала и выдала за собственную, рассказал в интервью "Украинскому радио" авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

"В этих дронах есть определенные проблемы. Российского там очень мало, потому что даже двигатель на этом дроне австрийский. Понятно, что он тяжелый и дорогой. За время полномасштабного вторжения уничтожено 7 таких дронов. Это довольно неплохо для разведывательного БПЛА. Если взять "Охотник" С-70, который они использовали, то россияне так и не поняли, как им пользоваться и в конце концов сами его уничтожили, чтобы мы не увидели, что там внутри. Хотя достаточно было увидеть двигатель 1983 года выпуска, который стоит на Су-57. Поэтому говорить о самолетах пятого или шестого поколения неуместно", - сказал эксперт.

Храпчинский отметил, что иностранные комплектующие, в частности австрийские двигатели, попадают к россиянам через третьи страны, например, Казахстан, который довольно спокойно на это реагирует и не способствует прекращению таких возможностей. Кроме того, страны Балтии занимались поставками деталей к российским самолетам.

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Что известно о российском беспилотнике "Орион"

"Орион" - это средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета, разработанный компанией "Кронштадт". Его основное назначение - разведывательные и ударные миссии. Такую "птичку" ВСУ сбили под Курском.

Этот БПЛА обладает способностью нести вооружение "воздух-земля", включая высокоточные ракеты и бомбы, а также выполнять длительные полеты до 24 часов. Дрон может достигать высоты до 7,5 км и нести полезную нагрузку до 200 кг. Он используется для наблюдения, уничтожения наземных целей и обеспечения военных операций разведывательными данными в режиме реального времени.

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