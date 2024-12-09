Крайне важно, чтобы автономные системы могли "общаться" друг с другом.

Крупнейший оборонный производитель Германии Rheinmetall начал сотрудничество с американской компанией по программному обеспечению Auterion, чтобы разработать общие рабочие стандарты для управления автономными боевыми беспилотниками. Соглашение обещает потрясти быстро развивающуюся индустрию, сообщает Financial Times.

Отмечается, что в рамках партнерства Rheinmetall интегрирует свои дроны с программным обеспечением, разработанным Auterion, с целью создания общевойсковой системы.

"В общем переходе от пилотируемых к беспилотным системам крайне важно, чтобы автономные системы могли "общаться" друг с другом", - сказал Лоренц Майер, исполнительный директор Auterion, чье программное обеспечение уже используется в беспилотниках в Украине.

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Издание напоминает, что полномасштабное вторжение России в Украину почти три года назад ускорило развитие беспилотников и других автономных систем, создав то, что индустрия называет "программно определенной" войной, которая сочетает в себе точность и масштаб. Чтобы эти системы распространялись и работали вместе, нужен общий рабочий стандарт, говорит Майер:

"Операционная система Auterion позволит заказчику объединить все беспилотники на общей основе и интегрировать различных производителей в общую архитектуру".

В то же время, по словам директора по цифровым технологиям Rheinmetall Тимо Хааса, учитывая то, что в Украине работает более двух сотен различных летательных беспилотных систем, "военное обучение является очень дорогим и трудоемким, а совместимость системы не гарантирована".

"Разработка однородной операционной системы обеспечит эффективное и масштабируемое развертывание беспилотных систем", - подчеркнул он.

Сотрудничество Rheinmetall с Украиной - последние новости

В ноябре генсек НАТО Марк Рютте заявил, что второй завод Rheinmetall запустят в Украине уже "вскоре". По его словам, оборонная промышленность Германии имеет большое значение как для оказания военной помощи Украине, так и в целом для удовлетворения технических потребностей НАТО.

Еще в марте стало известно, что концерн Rheinmetall построит в Украине четыре оружейных завода. Эти предприятия будут производить системы ПВО, бронетехнику, снаряды и порох.

В октябре директор концерна Армин Паппергер сообщил, что первый завод уже запущен в работу. Он также пообещал выпустить первую "украинскую" БМП Lynx уже до конца года.

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