Компания будет защищать завод системами ПВО собственного производства, считает Роман Свитан.

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall, который запустил первый завод в Украине, не очень напугали угрозы Кремля. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"За Rheinmetall стоит инвестиционный фонд BlackRock, который управляет более $10 трлн инвестиций. Для них эта Россия - на один зуб, они ее не видят. Если они поставили задачу зарабатывать, они будут зарабатывать. На поставке нам оружия, на разработке нового вооружения. Завод, который запустили - они будут производить Lynx - это хорошие БМП, который выйдет на поле боя, весной мы его увидим", - сказал Свитан.

Он также добавил, что компания могла прикрыть завод своими же системами ПВО Lynx. По словам эксперта, дальность работы этой системы - до 4 км.

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"Это усовершенствованный Gepard и, если ими прикрыт завод, то проблем у них не будет. Конечно, российские угрозы - это больше пшик в воздух. Но к угрозам россиян надо относиться серьезно. Одно дело крылатые ракеты, БПЛА, а другое - баллистические ракеты. Завод явно за 500 км за линией фронта находится, чтобы не достали "Искандеры". Но могут долететь "Кинжалы", если россияне попытаются достать до этого завода", - добавил Свитан.

По словам эксперта, учитывая такую угрозу, компания должна была бы позаботиться о прикрытии своих заводов противобаллистическими системами ПВО.

"Rheinmetall, а тем более BlackRock позаботится о защите своих заводов", - отметил Свитан.

Rheinmetall в Украине

Rheinmetall запустил первый из четырех заводов, которые строит в Украине. Отмечается, что речь идет о заводе по производству БМП Lynx. В будущем планируется открытие порохового завода, завода по изготовлению боеприпасов, и завода по производству систем ПВО.

На эту информацию отреагировали в Кремле. В частности пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что построенное предприятие "является законной целью для России".

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