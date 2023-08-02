Если сравнить CV90 с БМП-1, БМП-2, это как Mercedes с "Запорожцем", говорят военные.

ВСУ получили от Швеции новейшие БМП CV90. Машины уже в Украине и уже работают на фронте, говорится в сюжете телемарафона "Єдині новини".

Воины 21 отдельной механизированной бригады на Лиманском направлении работают в условиях жестких танковых обстрелов РФ. Вражеские танки активно отрабатывают по позициям украинских пехотинцев на передовой.

"Когда идут перепады высот, ты не можешь отработать ничем", - объясняет Игорь, командир подразделения 21-й отдельной механизированной бригады.

Для поддержки своей пехоты у подразделения теперь есть имеет шведские CV90, которые стоят на вооружении стран НАТО. Защитники Украины отзываются о "натовском звере" исключительно положительно.

"Если сравнить с БМП-1, БМП-2, это как Mercedes с "Запорожцем". ... Тут два листа брони – отстрелялись и снова закрыли люки", – говорит один из бойцов бригады.

Военные отмечают, что БМП может работать ночью, ее не видно в тепловизор (сверху налеплена система защиты "Баракуда"). Также отмечают, насколько тихая эта техника.

"Эта машина может скрытно завестись, уехать, через 200 метров уже вообще не слышно", – говорит Сергей, пресс-офицер 21 ОМБр.

Военные отмечают, что шведские БМП значительно комфортнее и справляются с задачей беречь самое главное – людей.

"Самое поразительное здесь – это забота о людях. Если советские БМП, буду честно говорить, это недорогая техника для недорогого экипажа, то здесь совсем все иначе. Это дорогая техника, но самое дорогое, что в ней есть – это люди", – замечает пресс-офицер.

БМП CV90 для Украины

Stridsfordon 90 или CV90 – это семейство шведских боевых машин пехоты, разработка которых велась с середины 80-х. Бронекорпус и башня CV-90 изготовлены из катаных стальных бронеплит с использованием разнесенной схемы бронирования.

Норвежские, датские и шведские CV90 были использованы в боевых действиях во время войны в Афганистане. Сегодня это одни из самых современных БМП, которые обороняют страны НАТО.

В мае стало известно, что Швеция передаст Украине около 50 боевых машин CV-90. Часть таких БМП уже появилась на украинском фронте месяц назад и хорошо проявила себя в боевой работе.

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