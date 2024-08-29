Украина создала свою первую баллистическую ракету. Пока трудно сказать, какой именно она может быть, но дальность ее может достигать 500 километров, заявил военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
"Весной у нас был ряд мощных ударов по российским объектам, и после этого президент заявил, что одна из ракет идет в масштабирование, то есть в серию. Фактически мы сделали вывод, что долговременная работа с крылатой ракетой дошла до логического продолжения и развития. Речь идет уже о баллистической ракете, будет ли это "Гром" или это будет "Сапсан", сейчас сказать это трудно. Мне кажется, что это не так важно, важно создание в Украине баллистической ракеты, потому что баллистическая ракета – это то, с чем не может справиться враг", – отметил он в эфире телеканала "Эспрессо".
Эксперт предположил, что эта ракета будет нести боевую часть не менее 350-400 килограммов. Он также выразил надежду, что уже в середине следующего года Украина выйдет на серийное производство собственной баллистики, чтобы быть способной "не просто пугать противника, системно поражать его".
"Нам нужно сотни ракет, а, возможно, даже и тысячи для того, чтобы остановить путинскую чуму... Мы бы могли уничтожать те носители оружия, которые сейчас терроризируют украинские города и мирное население, и делать это своим оружием, не оглядываясь на то, кто-то нам даст разрешение, будут ли это красные линии, приведет ли это к эскалации или нет. Мы видим, что мощное использование оружия Путин всегда оценивает и склоняет голову, начиная с 2015 года, когда Су-24 был сбит турецкой воздушной обороной, и потом Путин нажал быстро на тормоза", – констатировал Валентин Бадрак.
Баллистическая ракета Украины: что говорят эксперты
На днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина провела испытания собственной баллистической ракеты. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко предположил, что стоимость одной ракеты может составлять до 5 млн долларов. По словам эксперта, при создании этого оружия специалисты могли использовать опыт проекта "Гром-2".
В то же время военный эксперт Иван Киричевский предположил, что испытания украинской баллистической ракеты происходило сразу ударами по российским оккупантам. Когда именно происходило испытание нашей баллистической ракеты и в каком формате – неизвестно.