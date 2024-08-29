Бадрак допустил, что эта ракета будет нести боевую часть не менее 350-400 килограммов.

Украина создала свою первую баллистическую ракету. Пока трудно сказать, какой именно она может быть, но дальность ее может достигать 500 километров, заявил военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Весной у нас был ряд мощных ударов по российским объектам, и после этого президент заявил, что одна из ракет идет в масштабирование, то есть в серию. Фактически мы сделали вывод, что долговременная работа с крылатой ракетой дошла до логического продолжения и развития. Речь идет уже о баллистической ракете, будет ли это "Гром" или это будет "Сапсан", сейчас сказать это трудно. Мне кажется, что это не так важно, важно создание в Украине баллистической ракеты, потому что баллистическая ракета – это то, с чем не может справиться враг", – отметил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Эксперт предположил, что эта ракета будет нести боевую часть не менее 350-400 килограммов. Он также выразил надежду, что уже в середине следующего года Украина выйдет на серийное производство собственной баллистики, чтобы быть способной "не просто пугать противника, системно поражать его".

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"Нам нужно сотни ракет, а, возможно, даже и тысячи для того, чтобы остановить путинскую чуму... Мы бы могли уничтожать те носители оружия, которые сейчас терроризируют украинские города и мирное население, и делать это своим оружием, не оглядываясь на то, кто-то нам даст разрешение, будут ли это красные линии, приведет ли это к эскалации или нет. Мы видим, что мощное использование оружия Путин всегда оценивает и склоняет голову, начиная с 2015 года, когда Су-24 был сбит турецкой воздушной обороной, и потом Путин нажал быстро на тормоза", – констатировал Валентин Бадрак.

Баллистическая ракета Украины: что говорят эксперты

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина провела испытания собственной баллистической ракеты. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко предположил, что стоимость одной ракеты может составлять до 5 млн долларов. По словам эксперта, при создании этого оружия специалисты могли использовать опыт проекта "Гром-2".

В то же время военный эксперт Иван Киричевский предположил, что испытания украинской баллистической ракеты происходило сразу ударами по российским оккупантам. Когда именно происходило испытание нашей баллистической ракеты и в каком формате – неизвестно.

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