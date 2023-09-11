Министр говорил с немецкой коллегой Бербок о предоставлении дополнительного вооружения и усилении ПВО.

Украина и ФРГ подробно обсудили предоставление Киеву немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus, есть продвижение в этом вопросе.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал после встречи в Киеве с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Они обсудили увеличение коалиции в поддержку Формулы мира, новые пути экспорта зерна и предоставление дополнительного вооружения. В частности, речь шла об усилении противовоздушной обороны и передаче дальнобойных ракет Taurus.

"Мы подробно обсудили предоставление Украине немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus. Сегодня мы лучше понимаем особенности процесса принятия окончательного решения правительством Германии. Со своей стороны, Украина готова сделать все необходимое, чтобы его ускорить. По итогам переговоров могу сказать, что опция предоставления этих ракет остается открытой, а процесс принятия решения внутри Германии продвигается вперед", - заявил он.

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Кулеба выразил благодарность немецкой стороне за мощную оборонительную поддержку в создании воздушного щита и усилении танковой мощи нашей армии. Он особо отметил эффективность немецких систем "Гепард", которые продемонстрировали хорошие результаты в защите украинских городов и поселков от российского террора и спасли много жизней.

Министр подчеркнул, что на переговорах речь шла о дополнительном усилении противовоздушной обороны Украины в преддверии нового зимнего сезона и вероятных атак против энергетической системы со стороны государства-террориста России.

Кулеба отметил, что на встрече обсудили участие Германии и ее компаний в первом форуме оборонных индустрий, который состоится в Украине уже в скором времени.

Министры отметили договоренности работать совместно ради возвращения в Украину похищенных Россией украинских детей.

Предоставление Украине ракет Taurus

Киев впервые пригласил в Берлин ракеты Taurus в мае. Тогда ВСУ только готовились к тому, чтобы начать контрнаступление. Западные журналисты писали, что Украине в ближайшее время такие ракеты не предоставят.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября глава МИД Кулеба подчеркнул, что решение о предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus находится у канцлера Германии Олафа Шольца "на столе", он должен его принять. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что поставка крылатых ракет Taurus Украине не является приоритетом.

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