По его словам, на решение партнеров повлиял мятеж "Вагнера".

Западные СМИ пишут, что Белый дом готов вернуться к вопросу поставок дальнобойных ракет ATACMS и готовятся ускорить процесс поставки F-16. На эти решения повлиял бунт главаря "Вагнера" Евгения Пригожина.

Об этом заявил российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, американцы увидели слабость диктатора Владимира Путина и неспособность контролировать свою армию.

Фейгин отметил, что решения об ATACMS и F-16 обсуждались в США долго, но окончательно на них повлияло и то, что приближается саммит НАТО, на котором, вероятно, не будет важных решений относительно членства Украины в Альянсе. Очевидно, истребителями и ракетами партнеры хотят компенсировать ожидания Украины.

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Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины - последние новости

На днях The Wall Street Journal сообщил, что США близки к тому, чтобы одобрить передачу Украине ракетной системы большой дальности ATACMS. Отмечалось, что эти ракеты могут переломить ход борьбы Киева с российскими оккупантами в свою пользу, заявили американские и европейские официальные лица.

В Пентагоне прокомментировали эту информацию, отметив, что в ведомстве не располагают информацией о каких-либо планируемых на ближайшее время решениях по этому вопросу.

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