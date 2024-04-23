Ранее Украина имела такие ракеты с дальностью поражения 165 км.

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова заявила, что Украина активно работает, чтобы получить от США ракеты ATACMS дальностью 300 км. Об этом она сказала в интервью изданию "Европейская правда".

"Первые ATACMS у нас уже были – мы использовали ракеты дальностью 165 км. Сейчас активно работаем над тем, чтобы получить те, которые имеют дальность 300 км. Нам они очень нужны, так же, как и немецкие снаряды такого типа", – подчеркнула Маркарова.

Посол уточнила, что у Украины неизменная стратегия: "Мы объявляем о новом оружии уже тогда, когда видим его на поле боя".

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Также у нее уточнили, нужно ли Украине такое оружие именно для ударов по Керченскому мосту.

"Нам нужна способность достать везде. И если уж так совсем откровенно, то устав ООН дает нам право на защиту также в виде ударов по территории страны-агрессора. Просто у нас есть ограничения от наших партнеров, которые не хотели бы, чтобы их оружие использовалось за пределами Украины. Но на всей территории Украины, включая Крым и все другие оккупированные территории, мы должны уничтожать как логистические хабы, так войска агрессора", – отметила Маркарова.

ATACMS для Украины

22 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что в договоренностях о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS расставлены все точки. Он отметил, что провел разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Говорили, в частности, об оружии, которое необходимо Украине не только для того, чтобы выстоять, но и действовать.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко считает, что дальнобойные ATACMS все же будут, ведь у Байдена не будет выбора. Он добавил, что ракеты ATACMS очень важны для того, чтобы уничтожать логистику врага.

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