Отмечается, что британская армия получит пять систем Taipan.

Для британской армии в рамках подготовки к войне закупили артиллерийские радары Taipan, которые способны обнаруживать более 100 целей, нацеленных на войска на поле боя каждую минуту.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на анонимного источника в армии Великобритании.

Отмечается, что система Taipan разработана компанией Saab. Она способна обнаруживать артиллерийские снаряды, выпущенные вражескими орудиями с расстояния 96,5 км, и передавать эту информацию, чтобы британские войска могли открыть ответный огонь.

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Источник в разговоре с журналистами подчеркнул важность таких технологий, сравнив тактику, используемую на войне в Украине, с тактикой времен Первой мировой войны.

"Со времен Первой мировой войны поиск вражеских орудий всегда был большим приоритетом, потому что артиллерия может нанести огромный урон. Это очень хорошо видно на примере Украины, потому что русские не продвигаются без значительной артиллерийской поддержки", - объяснил он.

В издании уточнили, что для британской армии приобрели пять систем Taipan. Управляющий директор Saab UK Энди Фрейзер рассказал журналистам, что артиллерийские радары производятся в Швеции при поддержке экспертов британского Центра передового опыта в области радиолокации.

Фрейзер добавил, что Taipan может определить полную траекторию снаряда и переместиться в течение 60-90 секунд. В этой системе применен высокий уровень автоматизации, но для управления оборудованием по-прежнему нужен человек-оператор.

Как пример, управляющий директор Saab UK описал маневренный бой, в котором система Taipan включается, позволяя русским попытаться обнаружить ее с помощью собственных датчиков:

"Как только вы увидели вражеский огонь, радар должен начать разрушаться и перемещаться в другое место, и в этот момент сообщение передается артиллерийским орудиям, которые начинают вести ответный огонь по противнику. Как только они открывают огонь, они раскрывают свою позицию, и враг начинает обстреливать их. Чтобы не быть обнаруженным или уничтоженным противником, нужно продолжать движение. Скорость, с которой вы можете это сделать, очень важна".

Многие люди сосредотачиваются на беспилотниках, машинах и танках и забывают о более широкой радиолокационной борьбе, считает Фрейзер.

В издании напомнили, что в ноябре британская армия отрабатывала тактику "стреляй и беги" со своими гаубицами Archer во время арктических военных игр НАТО в менее чем 120 км от российской границы в Финляндии. Журналисты подчеркнули, что Archer, установленные на шасси грузовика, могут развивать скорость почти 72 км/ч.

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Ранее в Украине испытали немецкий дрон-перехватчик. Его точные характеристики не разглашаются, но известно, что этот БПЛА может развивать скорость до 300 км/ч и преодолевать расстояние до 20 километров.

Кроме того, в сеть выложили видео, на котором можно увидеть полет загадочного китайского истребителя нового поколения. Самолет называют J-36.

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