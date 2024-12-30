В Украине испытали немецкий дрон-перехватчик (фото)

Разработчики планируют оснастить его системой автоматического наведения, которая будет работать на основе технологии машинного зрения.

Команда украинского кластера развития оборонных технологий Brave1 испытала немецкий дрон на способность перехватывать разведывательные и ударные БПЛА российских оккупантов.

Как отметила группа Brave1 в Facebook, во время тестирования украинские операторы проверили дрон на соответствие современным технологическим вызовам войны.

Точные характеристики дрона-перехватчика не разглашаются, но известно, что этот БПЛА может развивать скорость до 300 км/ч и преодолевать расстояние до 20 километров. Разработчики планируют оснастить его системой автоматического наведения, которая будет работать на основе технологии машинного зрения.

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На испытаниях дрона присутствовали представители Сил обороны Украины, которые высоко оценили возможности дрона. В Brave1 добавили, что работают над организацией сотрудничества между немецким производителем и украинскими разработчиками.

Дроны в войне

Война в Украине стала по-сути первой войной со столь активным использованием беспилотников - от воздушных до наземных и даже морских средств. Украина уничтожала вражескую пехоту, технику и корабли с помощью таких систем.

В Украине даже были созданы Силы беспилотных систем. Командующим этого рода войск является Герой Украины Вадим Сухаревский. Военный вошел в историю российско-украинской войны как первый офицер ВСУ, под чьим командованием был открыт огонь на поражение российских боевиков под Славянском в апреле 2014 года.

Украинские производители активно развивают эту отрасль. К примеру, недавно сообщалось о том, что в Украине завершили этап испытаний новых БПЛА с оптоволоконной связью. Они способны преодолевать вражеские средства РЭБ.

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