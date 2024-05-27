В лучшем случае понадобятся несколько лет, чтобы обеспечить армию США простейшими системами защиты от дронов.

Война России против Украины заставила обе стороны широко использовать беспилотники различных типов. На этом фоне армия США никак не может решить собственные проблемы с защитой от дроновой угрозы, пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что на фронте в Украине ежемесячно украинцы запускают около 100 тысяч беспилотников. В значительной степени огромные потери россиян, которые пересекли отметку в 500 тысяч убитых и раненых, являются результатом использования сотен тысяч дронов.

Правда, россияне тоже активно запускают свои дроны в не намного меньшем количестве, тоже нанося Украине болезненные потери.

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Учитывая эту техническую революцию, армия США пытается разработать новые средства противовоздушной обороны, которые она сможет развернуть в достаточном количестве, чтобы блокировать стаи крошечных беспилотников. Главным убийцей беспилотников должна была бы стать новая машина противовоздушной обороны M-SHORAD, но понадобится еще много лет, чтобы она появилась в войсках в достаточном количестве.

Тем временем армия рассчитывает на промежуточную систему: M-LIDS - интегрированную систему поражения медленных и низколетящих авиационных комплексов. На ближайшие годы это лучшее, что может получить ведущая армия мира для защиты от крошечных беспилотников.

M-LIDS - это колесные бронеавтомобили с противоминной защитой, на которые установлена малогабаритная ракетная установка, малокалиберная пушка, радар и система создания радиопомех. Несколько таких машин были отправлены в сектор Газа для тестирования в боевых условиях.

Предполагается, что комплекс M-LIDS будет состоять из двух отдельных машин: на одном - противодронные ракеты Coyote с радиолокационным наведением, на втором - система установки радиопомех для "глушения" беспилотника.

"Масштаб - главная проблема. Миллионная армия США нуждается во многих сотнях, если не тысячах, систем борьбы с беспилотниками, чтобы что-то изменить в большой войне. На данный момент у нее есть лишь несколько комплексов противовоздушной обороны, которые она может развернуть вместе с ограниченными силами устаревших средств противовоздушной обороны времен холодной войны", - пишет The Telegraph.

Армия США перевооружается

Как писал УНИАН, реальные боевые условия российско-украинской войны выявили критическую уязвимость американского высокоточного оружия перед системами радиоэлектронной борьбы. Такие распиаренные системы как артиллерийские снаряды Excalibur к пушкам 155-го калибра, а также реактивные снаряды к установкам HIMARS потеряли свою эффективность. Сейчас американские оружейники пытаются решить эту проблему.

Также мы рассказывали, что армия США значительно ускорила модернизацию своего парка БМП Bradley благодаря военной помощи Украине. Пентагон получает новые модернизированные машины на замену переданным ВСУ более старым версиям. Одна из главных новаций - бортовая система активной защиты Iron Fist, которая перехватывает в полете ракеты и беспилотники.

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