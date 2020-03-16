В НАТО рассказали о пилотной программе партнерства, которую протестируют в Украине (видео)

В Альянсе нашу страну называют особым партнером.

НАТО разрабатывает новую программу партнерства для стран, которые не являются членами Альянса и тестировать этот проект будут с Украиной.

Об этом рассказал ТСН.Тиждень начальник Управления партнерства в штабе Верховного командования Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, вице-адмирал Бюлент Туран.

Также чиновник рассказал, повлияло ли сотрудничество с Украиной на процессы внутри Альянса и почему нашу страну считают особым партнером.

"Украина - один из наиболее активных партнеров Альянса. Мы считаем Украину специальным партнером. Сотрудничество с Украиной все время углубляется. Мы планируем много совместных мероприятий. Я могу сказать, совместных мероприятий у нас больше, чем дней в году. Мы получаем много информации от украинцев. Мы делимся своим опытом с украинцами", - отметил чиновник.

Читайте такжеУкраинская армия присоединится к миссии НАТО в Ираке – Загороднюк

"Вообще-то каждый партнер НАТО имеет уникальный опыт. Я был в Украине несколько месяцев назад. И в дополнение к тому, что я уже знал, я увидел, что у Украины есть значительные возможности. Например, опыт Сил Специальных Операций, проведение мероприятий по кибербезопасности, стратегической транспортной авиации. Это то, чему мы должны поучиться у Украины. Также важен опыт украинских военных, и мы развиваем свои возможности, находясь в прямом контакте с ними. А то, чего НАТО может научить Украину, это стабильные и надежные структуры управления. НАТО может и научить украинцев, и помочь усвоить опыт в контексте совместных учений, тренировок и образовательных программ. Мы можем научить, как наладить процесс развития военных возможностей, сектора безопасности и обороны. В этом плане мы можем помочь Украине - от организации реформ до совершенствования отдельных подразделений. Вот, в принципе, то, что я могу оценить, учитывая сферу своей ответственности", - сказал Туран.

Туран рассказал, в какой именно сфере Украине не хватает стандартов НАТО:

"Прежде всего, это проведение реформы сектора безопасности и обороны. Организация военной структуры должна быть реформирована. И надо начинать именно с этого. Роль и соотношение офицерского и младшего командирского состава в армии также важны, и мы работаем над этим. Повышение роли младшего командирского состава это и есть основа организационной реформы, насколько я понимаю, и в этом мы помогаем Украине".

На вопрос журналиста, имеет партнерство с Украиной положительное влияние на Альянс и насколько это партнерство является ценным для миссий НАТО, чиновник отметил: "Вообще, каждый партнер делает свой вклад в НАТО, но Украина является особым партнером. И рост совместимости военных Украины и НАТО является важным показателем этого. Сейчас Украина предоставляет некоторые из своих подразделений для участия в Силах быстрого реагирования НАТО, это очень хорошо, и это является главным индикатором совместимости Вооруженных Сил. И это те вещи, которые мы очень ценим. Это для нас очень важно".

"Вообще в отношениях Украины и НАТО мы имеем хорошо структурированную организацию. Вверху структуры комиссия "Украина-НАТО", которая определяет рамки сотрудничества, от военной до политической. Комиссии подчиняется военный комитет. Он имеет "Рабочий план сотрудничества с Украиной". И ежегодно в Управлении Партнерства мы координируем этот план с украинской стороной. Мы создали "Ежегодный план военной имплементации". Это очень хороший рабочий план. Он включает образование, обучение, выполнение и оценивание. Программа, о которой говорите вы, находится на стадии планирования, ее разработка продолжается. В будущем, как только это будет сделано, это будет сделано для всех стран-партнеров, поскольку мы имеем сорок стран-партнеров. Она будет адаптирована для всех сорока стран-партнеров. Но, как по мне, это не очень повлияет на характер процессов, которые существуют между НАТО и Украиной. Поскольку они очень хорошо структурированы и формализованы. Я думаю, значительных изменений в рабочих процессах не будет", - подчеркнул Туран.