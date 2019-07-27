Трамп сделал заявление относительно покупки Турцией С-400

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты смогут «легко продать другим странам» американские истребители F-35.

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал покупку Турцией российских ракетно-зенитных систем С-400.

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Об этом сообщает Reuters. По его словам, он не винит власти Турции за покупку данный комплексов.

«Я не виню Турцию, поскольку есть много обстоятельств и других проблем», — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты смогут «легко продать другим странам» американские истребители F-35.

При этом глава государства не уточнил, когда именно он примет окончательное решение относительно введения пошлин против Турции из-за покупки С-400.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган ответил на ультиматум США по С-400.