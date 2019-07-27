цей матеріал доступний українською

Трамп сделал заявление относительно покупки Турцией С-400

00:58, 27 июля 2019
Оружие
173 0
Иллюстрация / REUTERS

Читайте такжеМинобороны РФ похвасталось на выставке запрещенным оружием (видео)

Об этом сообщает Reuters. По его словам, он не винит власти Турции за покупку данный комплексов.

«Я не виню Турцию, поскольку есть много обстоятельств и других проблем», — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты смогут «легко продать другим странам» американские истребители F-35.

При этом глава государства не уточнил, когда именно он примет окончательное решение относительно введения пошлин против Турции из-за покупки С-400.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган ответил на ультиматум США по С-400.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Турция хочет купить С-400