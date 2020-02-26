США сейчас не могут поставить Турции комплексы Patriot - Эрдоган

Ранее сообщалось о запросе Турции с просьбой развернуть две батареи ЗРК Patriot в Хатае.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара сообщила Вашингтону о готовности приобрести зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

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Об этом он сказал журналистам, сопровождавшим его в ходе визита в Азербайджан. «У США нет комплексов Patriot, которые они могли бы предоставить нам прямо сейчас», - сказал турецкий президент, передает агентство Anadolu.

Ранее Bloomberg сообщил о запросе Турции с просьбой развернуть две батареи ЗРК Patriot в Хатае - на южной границе страны. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар допустил размещение комплексов в качестве меры поддержки турецких действий в сирийской провинции Идлиб. По его словам, Анкара при этом не намерена отказывать от российских комплексов С-400. Anadolu сообщало со ссылкой на источник, что США пока не приняли решение о поставке ЗРК Patriot в Турцию.

Стуация в сирийском Идлибе в последнее время обострилась. Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что военная операция там - это лишь «вопрос времени». По его словам, к наступлению турецких войск все готово.