Пентагон решил помочь Саудовской Аравии радарами и ЗРК "Патриот"

Такое решение принято в связи с недавней атакой на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

В штаб-квартире Министерства обороны США планирует отправить в Саудовскую Аравию четыре радиолокационные системы, батарею ракет "Патриот" и около 200 человек вспомогательного персонала.

Об этом пишет Reuters.

"В своем заявлении военные США заявили, что они также предоставляют дополнительные возможности для "подготовки к развертыванию заказов", что означает, что они могут быть мобилизованы быстрее в условиях кризиса. К ним относятся две дополнительные ракетные батареи Patriot и система защиты терминала в высокогорной зоне, или THAAD", - говорится в сообщении.

Читайте такжеИзраиль назвал виновного в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Такое решение принято в связи с недавней атакой на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

Як сообщал УНИАН, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.

В результате добыча нефти в стране сократилась вдвое – это около 5% суточной добычи нефти в мире.