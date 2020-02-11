Минобороны в этом году планирует закупить ракетные комплексы "Нептун" (видео)

Сделать это планируют после их успешного испытания.

Министерство обороны Украины планирует закупать в бюро "Луч" новейшие ракетные системы "Нептун".

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома" со ссылкой на слова министра обороны Андрея Загороднюка.

В частности, Загороднюк отметил стратегическую важность этих систем для безопасности страны и озвучил планы относительно их закупки.

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"У нас есть очень интересные ракетные системы. Мы в прошлом году осенью испытали ракету "Нептун", которая разработана на ГККБ "Луч" в Киеве. Очень интересная технология, которая действительно имеет огромные перспективы для нас, для безопасности. Развитие ракетных, артиллерийских технологий для нас – это большой приоритет", - заявил министр.

По его словам, после успешного испытания, уже в этом году Минобороны планирует закупить ракеты "Нептун".

Ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" разработан ГККБ "Луч", комплекс состоит из универсальной самоходной пусковой установки, транспортной машины для перевозки ракет, транспортно-заряжающей машины и командно-штабного модуля. Комплекс должен стать основой мобильной системы береговой обороны Украины. "Нептун" уже прошел несколько этапов огневых испытаний в 2019 году и модернизации по их итогам.