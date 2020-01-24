Компания Xiaomi начнет изготавливать холодное оружие

Xiaomi представила новый тактический нож Trident.

Компания Xiaomi решила заняться производством оружия.

Так, китайский ТехноГигант на своем собственной онлайн-площадке коллективного финансирования Youpin представил новый тактический нож Trident.

По словам компании, нож в первую очередь предназначается для людей, которые очень любят активный отдых. Длина ножа составляет около 235 мм, в то время как длина лезвия равна 98 мм, толщина – 4 мм, а масса – 232 грамма.

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Что интересно, данный нож изготовлен из достаточно прочного материала – нержавеющей стали 440C – а для большей прочности имеет титановое покрытие. По словам разработчиков, обратной частью ножа, на которой расположены зубчатые части и открывалка для бутылок, можно без проблем разбить стекло.

Нож можно приобрести по ориентировочной цене в 23 доллара.