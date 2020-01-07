В США полсотни истребителей F-35 вышли на "слоновью прогулку" (фото)

Это событие уже успели окрестить «матерью слоновьих прогулок».

В США 388-й и 419-й истребительные авиаполки (крылья) провели самые крупномасштабные за последние годы учения с применением F-35.

Всего на расположенной в штате Юта авиабазе Хилл задействовали 52 истребителя F-35A, передает Naked Science.

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Такие учения называют «слоновьими прогулками». Они включают в себя управление значительным количеством самолетов: это нужно на случай реальных военных действий.

«Слоновья прогулка» требует высокого мастерства: как от летчиков и техников, так и от командного состава. В числе возможных задач для самолетов — подавление противовоздушной обороны противника.

Эксперты связывают нынешние учения с новым витком американо-иранских противоречий.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента Дональда Трампа ракетным ударом убили Сулеймани.

Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США.

Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала "террористическим актом".