В Карпатах состоялись очередные испытания военного самолета Ил-76МД

По результатам проверки все системы самолета работали штатно.

В Карпатах в районе Говерлы состоялось очередное испытание дооборудованного под требования ИКАО самолета Ил-76МД.

Одним из самых сложных пунктов программы проверки было испытание системы предотвращения столкновения самолета с землей, сообщает АрмияInform.

Читайте такжеЯпония показала проектное изображение своего новейшего истребителяГлавный инженер авиации - начальник управления Главного инженера авиации Командования Воздушных cил Вооруженных сил Украины генерал-майор Петр Скоренький отметил, что расстояние между горой и самолетом критически маленькое.

«Маневр нужно осуществить за считанные секунды. Поэтому, кроме электроники, большую роль во время таких полетов играет и профессионализм экипажа. По результатам проверки все системы самолета работали штатно, без замечаний», - сказал Скоренький.

Район Говерлы для испытания выбрали впервые. До 2014 года такие полеты происходили в Крыму. Там условия еще более сложные - резкий переход от уровня моря к горной местности, хотя метеоусловия в Карпатах более изменчивы и нестабильны.

Дооборудованием самолета новейшими системами занимался Николаевский авиаремонтный завод. После успешно проведенных испытаний самолет получил все необходимые документы, которые позволяют выполнять полеты в соответствии с требованиями ИКАО. Учитывая потребности в самолетах Ил-76МД, и в будущем планируется их дооборудовать новейшими системами.

Ранее УНИАН сообщал, как в Украине впервые показали разработан совместно с Турцией беспилотный истребитель.