В Украине впервые показали разработанный совместно с Турцией беспилотный истребитель (фото, видео)

Скорость более 900 км в час должны обеспечить доработанные украинские турбореактивные двигатели Al-25TLТ от запорожского предприятия «Ивченко-Прогресс».

В Украине презентовали вид турецко-украинского беспилотного истребителя, который будет управляться с помощью спутниковых систем и весить до 1 тонны.

Об этом сообщает Defense Express.

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У беспилотного самолета-истребителя еще нет названия. Однако есть тактико-технические требования. Беспилотный самолет-истребитель с максимальным весом до 3,5 т должен подниматься на высоту более 12 км и выполнять полет продолжительностью до 5 часов.

Беспилотник должен уничтожать как наземные, так и воздушные цели. Скорость более 900 км в час должны обеспечить доработанные украинские турбореактивные двигатели Al-25TLТ от запорожского предприятия «Ивченко-Прогресс».

Ударный беспилотный истребитель является следующим перспективным проектом для предприятия Baykar вслед за оперативно-стратегическим разведывательно-ударным БпЛА Akıncı, который 6 декабря 2019 г. впервые поднялся в небо с помощью также украинских двигателей АИ-450Т от ГП «Ивченко-Прогресс».

«Наш очередной шаг, который мы осуществим в ближайшем будущем, – это создание ударного беспилотного истребителя. У которого будут высокие маневренные характеристики и звуковая скорость. Это будет крупный проект, и мы верим, что Турция совместно с соседними и дружественными странами его реализует», - отметил исполнительный директор компании Baykar Халук Байрактар.

Как сообщал УНИАН, глава Представительства Организации Североатлантического договора (НАТО) в Украине, директор Офиса связи НАТО в Украине Александр Винников заявляет, что Украина и страны-члены НАТО в этом году проведут масштабные учения с учетом гибридных угроз в Черноморском регионе.