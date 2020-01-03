Пограничники получили два вертолета H-125 (видео)

Согласно договоренностям между МВД и Airbus Helicopters единая система авиационной безопасности и защиты в Украине должна пополниться 55 новыми образцами авиатехники.

Из Франции прибыли два вертолета H-125 для Государственной пограничной службы Украины.

Прямая трансляция передачи авиамашин аэропорта в Жулянах осуществлялась на странице ГНСУ в Facebook.

Читайте такжеВ Украину прибыл пятый вертолет Н225 от Airbus Helicopters для системы авиабезопасности МВД (фото)

"В Киев прибывают два первых вертолета H-125 для Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

Согласно договоренностям между МВД и Airbus Helicopters единая система авиационной безопасности и защиты в Украине должна пополниться 55 новыми образцами авиатехники. Из них Госпогранслужба получит 24 вертолета. Поступление 2 авиамашин ожидалось до конца 2019 года.

Перед этим в город Мариньян отправились на обучение специалисты, которые будут обслуживать авиационное и радиоэлектронное оборудование, и пилоты. В Центре подготовки Airbus во Франции прошли обучение первые механики авиации, которые в дальнейшем будут обслуживать вертолеты.