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Пограничники получили два вертолета H-125 (видео)

15:20, 03 января 2020
Оружие
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Пограничники получили два вертолета / иллюстрация / пресс-служба ООС

Прямая трансляция передачи авиамашин аэропорта в Жулянах осуществлялась на странице ГНСУ в Facebook.

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"В Киев прибывают два первых вертолета H-125 для Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

Согласно договоренностям между МВД и Airbus Helicopters единая система авиационной безопасности и защиты в Украине должна пополниться 55 новыми образцами авиатехники. Из них Госпогранслужба получит 24 вертолета. Поступление 2 авиамашин ожидалось до конца 2019 года.

Перед этим в город Мариньян отправились на обучение специалисты, которые будут обслуживать авиационное и радиоэлектронное оборудование, и пилоты. В Центре подготовки Airbus во Франции прошли обучение первые механики авиации, которые в дальнейшем будут обслуживать вертолеты.

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Теги: #вертолет#Госпогранслужба Украиныпогода в Киеве