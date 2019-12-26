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США проведут испытания нового гиперзвукового оружия

19:23, 26 декабря 2019
Оружие
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Боевая часть перспективного гиперзвукового блока будет развивать скорость выше пяти Махов / defence-blog.com

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Об этом сообщает Defence Blog.

Сейчас Пентагон ищет специалистов, которых можно будет задействовать в рамках испытаний. Речь идет о сборе данных о потенциальных подрядчиках, которые будут иметь достаточные технические возможности и квалифицированных сотрудников. Запрос информации получил обозначение Hypersonic Test Engineering, Mission Planning and Systems или HyTEMPS.

Боевая часть перспективного гиперзвукового блока будет развивать скорость выше пяти Махов, сможет маневрировать и будет иметь высокую точность, а также большую дальность действия.

Оружие такого типа военные США видят в качестве средства достижения стратегического превосходства над вероятными противниками.

Как сообщал УНИАН, NASA приступает к сборке первого полноразмерного "тихого" сверхзвукового самолета.

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Теги: #США#оружие