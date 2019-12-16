Business Insider: Турция грозится закрыть авиабазу с ядерным оружием США

Таким образом Анкара обещает ответить на американские санкции за покупку российских ракет.

Турция может закрыть авиабазу «Инджирлик», на которой размещены ядерные боеголовки США, в ответ на американские угрозы ввести санкции, а также на резолюцию Сената, которая признает геноцид армян. Об этом заявил президент Раджеп Тайип Эрдоган.

«Если нам придется сделать такой шаг, конечно, у нас есть на это полномочия. Если потребуется, мы закроем «Инджирлик»», - цитирует его словам Business Insider.

Турецкий президент добавил, что его страна может закрыть базу радаров «Кюречик».

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«Если они угрожают нам выполнением этих санкций, конечно, бы будем отвечать на это», - сказал Эрдоган.

С 2000 года США вывели 40 ядерных бомб с территории Турции. Но еще около 50 до сих пор базируются в «Инджирлике». Чиновники Пентагона ранее рассматривали планы возвращения и этих бомб. А тем временем в Конгрессе рассмотрения ждет законопроект, представленный по инициативе обеих партий, о приказе Пентагону быстро найти новое место базирования для "личного состава и активов" США, которые сейчас несут службу в «Инджирлике».