Морская пехота США получила модернизированный конвертоплан MV-22 Osprey

Всего до новейшего стандарта Block C модернизируют 129 конвертопланов MV-22 Block B.

Американские авиастроители поставили Корпусу морской пехоты (USMC) первый MV-22 Osprey, который модернизировали в рамках программы Common Configuration Readiness And Modernization (CC-RAM).

Читайте такжеВСУ закупят вторую партию украинских стволов к зенитным установкам ЗУ-23-2Об этом передает Naked Science.

Доведенный до уровня Block C конвертоплан доставили на базу Морской пехоты (MCAS) Нью-Ривер, штат Северная Каролина.

Отмечается, что стандарт Block C был разработан в ответ на опыт, полученный при применении MV-22 в Ираке и Афганистане.

Новая версия оснащена модернизированными средствами наблюдения за окружающей средой (в частности, метеорологическим радаром), расширенным набором средств радиоэлектронной борьбы, усовершенствованными дисплеями кабины пилотов и рядом других новых функций.

Всего до новейшего стандарта Block C модернизируют 129 конвертопланов MV-22 Block B.

MV-22 – версия знаменитого конвертоплана Bell V-22 Osprey, предназначенная для Корпуса морской пехоты США. Всего построили свыше 350 аппаратов V-22 разных модификаций.

Ранее УНИАН сообщал, что Франция пополнит флот новыми боевыми кораблями для заморских территорий.