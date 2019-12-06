В России впервые показали содержимое "ядерного чемоданчика" (видео)

Кнопка "пуск" имеет белый цвет, а не красный, как многие предполагали.

Стало известно, что находится внутри так называемого «ядерного чемоданчика» - устройства, содержащего коды, которые в случае необходимости должны привести в действие ядерный арсенал страны.

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Кадры, демонстрирующие устройство старого советского «ядерного чемоданчика», представили журналисты канала «Звезда».

К примеру, кнопка «пуск» имеет белый цвет, а не красный, как многие предполагали.

В обычной жизни за устройством круглые сутки следит офицер, находящийся рядом с Верховным главнокомандующим. По словам ведущего, чемоданчик имеет индивидуальную флеш-карту. Других деталей телеканал «Звезда» раскрывать не стал.

Как сообщал УНИАН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 3 декабря заявил, что Россия готова договориться о новом соглашении по контролю над ядерным вооружением.